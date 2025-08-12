Aparate de cafea | Philips Home

Experimentează ca un barista​ cu aparatele de cafea semi-automate Philips

Răsfaţă-te cu aroma bogată a unui espresso proaspăt preparat. Descoperă satisfacţia de a-l prepara singur cu espresorul Philips Barista Brew, conceput pentru a-i ajuta pe adevăraţii iubitori de cafea să-şi îmbunătăţească abilităţile cu fiecare ceaşcă.

Citește mai mult