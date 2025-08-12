Aparate de cafea

Aparate de cafea | Philips Home

Aparate de cafea

O lume a cafelei, în confortul casei tale

Descoperă gama noastră de aparate de cafea și transformă fiecare ceașcă într-o experiență autentică a gustului desăvârșit.

60 de ani de expertiză în prepararea cafea

Peste 5000 de brevete individuale, concepute de experți în cafea

2 ani garanție și retur gratuit în 30 zile​

Livrare gratuită

Toate comenzile beneficiază de transport gratuit

Ai mai mult timp pentru plată​

Plătești în 3 rate cu 0% dobândă

Descoperă gama de espressoare și cafetiere​

Espressoare automate Philips

Espressoare automate Philips

Espressoare automate Saeco

Espressoare automate Saeco

Espressoare Semi-Automate Philips

Espressoare Semi-Automate Philips

Cafetiere

Cafetiere

Cafeaua pe gustul tău

Redefinește experiența cafelei tale acasă

Varietate de specialități de cafea, obținute cu o apăsare de buton

Vezi cum îl evaluează iubitorii de cafea

Alege-ți accesoriile

Tablete de îndepărtare a uleiului de cafea

CA6704_10

  • La fel ca CA6704/60
  • Pentru 6 utilizări: foloseşte-le lunar
  • Extinde durata de viaţă a aparatului
33,99 lei
Plicuri de pudră de curăţare a circuitului de lapte

CA6705_10

  • Echivalent CA6705/60
  • Pentru 6 utilizări: foloseşte-le lunar
  • Extinde durata de viaţă a aparatului
PRP 55,99 lei
52,99 lei
Filtru de calcar şi apă

CA6903_22

  • CA6903/01
  • Fără detartrare până la 5000 de ceşti*
  • Extinde durata de viaţă a aparatului
PRP 156,99 lei
129,99 lei
Filtru de calcar şi apă

CA6903_10

  • CA6903/00
  • Fără detartrare până la 5000 de ceşti*
  • Extinde durata de viaţă a aparatului
PRP 83,99 lei
64,99 lei
Sistem de lapte LatteGo

CA6708_10

  • Sistem de lapte cu 2 piese, fără tuburi
  • Spumă de lapte cremoasă
  • Lavabil la maşină, uşor de curăţat
PRP 195,99 lei
154,99 lei
Kit de întreţinere

CA6707_10

  • Echivalent CA6707/00
  • Kit de protecţie completă
  • 2 filtre AquaClean şi lubrifiant
PRP 279,99 lei
239,99 lei
Suport filtru

CRP432_01

  • Café Gaia
  • Dimensiune filtru 1x4
  • Metalic
90,99 lei
Detartrant pentru espresor

CA6700_91

  • Echivalent CA6700/00
  • 1 ciclu de detartrare
  • Extinde durata de viaţă a aparatului
PRP 44,99 lei
26,99 lei


Descoperă și alte produse ale noastre
 

Compensarea emisiilor

 Transformăm casele în "acasă" de peste 130 de ani

Proiectăm electrocasnice pentru casa ta, în timp ce avem grijă de planeta noastră