Îngrijirea hainelor | Philips Home

Pot înlocui fierul de călcat cu un aparat de călcat vertical cu abur?

Un aparat de călcat vertical cu abur e perfect pentru netezirea rapidă a hainelor, atunci când nu ai timp sau nu vrei să scoți masa de călcat. Este ideal pentru țesături mai subțiri, delicate, haine cu design complicat, precum și pentru fuste plisate. E excelent și pentru retușuri rapide și împrospătarea oricărui tip de haină. Însă, daca iți dorești rezultate perfecte, dacă ai piese vestimentare din materiale foarte dificil de călcat sau dacă ai un volum mare de haine de călcat, atunci un fier sau o stație de călcat cu abur sunt mai potrivite.