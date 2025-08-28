Aparate de cafea

Îngrijirea hainelor | Philips Home

Produse de călcat Philips

Dă frâu liber stilului tău - toate ținutele din garderoba ta pot fi mereu aranjate și gata de purtat​

Arată bine în orice moment. Găsește soluția care se potrivește cel mai bine nevoilor tale. Fie că este un fier de călcat cu abur, o stație de călcat, un aparat de călcat vertical cu abur sau un alt tip de aparat de călcat, Philips te va ajuta să iți păstrezi hainele aranjate și fără cute.

Philips este liderul mondial al categoriei de aparate de călcat¹

Experți în garderobe fără cute

2 ani garanție și retur gratuit în 30 zile​

without Garanție extinsă și perioadă de returnare de 30 de zile

Găsește modelul potrivit pentru tine

Fiare de călcat cu abur

Fiare de călcat cu abur

Stații de călcat cu abur

Stații de călcat cu abur

Aparate de călcat vertical cu abur

Aparate de călcat vertical cu abur

Sisteme multifuncționale de călcat All-in-one

Sisteme multifuncționale de călcat All-in-one

Tot ce ai nevoie pentru ca tu și familia ta să arătați bine în orice moment

Descoperă produsele noastre inovatoare și păstrează hainele aranjate și fară cute în cel mai rapid și mai ușor mod.

O femeie folosește un aparat de călcat vertical portabil Philips pentru a împrospăta un hanorac roz deschis. Ușor și eficient, perfect pentru îndepărtarea rapidă a ridurilor.
Prelungește durata de viață a hainelor tale preferateAparatul de călcat vertical cu abur Philips ajută la reîmprospătarea hainelor între spălări, prelungind timpul dintre acestea. Este benefic atât pentru haine, cât și pentru mediu.
Aparatul de călcat vertical Philips Garment Care îndepărtează vizibil ridurile de pe o cămașă aurie, cu guler. O soluție rapidă și eficientă pentru haine netede, fără riduri.
Aparatul de călcat multifuncțional Philips All-in-One, o soluție comodă și versatilăReinventează modul în care calci cu aparatul integrat Philips All-în- One, o soluție modernă și comodă de călcare, ce combină manevrarea ușoară cu performanța bună.

Cum să alegi produsul potrivit pentru tine?
Generatorul de abur Philips Garment Care PerfectCare seria 6000 se află pe un raft lângă haine împăturite, prezentând rezervorul de apă de 1,8 l și ușurința de utilizare.
Cât de mult calci de obicei?Ai nevoie să îți calci perfect hainele, să îți netezești rapid ținuta aleasă în ultimul moment sau să iți reîmprospătezi câteva piese vestimentare? În orice situație te-ai afla, avem soluția perfectă pentru tine.
Philips Îngrijire textile: Femeie călcând o cămașă din denim cu PerfectCare 7000, evidențiind designul elegant al produsului. Aburul vizibil asigură îndepărtarea rapidă a cutelor.
Pot folosi aparatele de călcat Philips pe țesături delicate?Aparatele noastre de călcat (fiarele și stațiile cu abur Perfect Care și aparatele de călcat vertical cu abur) pot fi folosite fără griji pe materiale delicate, garantând zero arsuri pe toate materialele care pot fi călcate.
Prim-plan cu funcția Easy De-Calc a unui aparat de călcat vertical Philips Garment Care în acțiune. Apa se scurge într-un pahar, arătând procesul simplu de detartrare care prelungește durata de viață a aparatului.
Cât de simplu este procesul de decalcifiere?Este foarte simplu. Sistemul Easy De-Calc Plus te anunță când este momentul să cureți aparatul de calcar.

Alege accesoriile potrivite

Aparat de curăţat scame

GC026_80

  • Îndepărtează scamele
  • Potrivit pentru toate textilele
  • 2 baterii AA Philips incluse
84,99 lei

Întrebări frecvente

Pot înlocui fierul de călcat cu un aparat de călcat vertical cu abur?

Un aparat de călcat vertical cu abur e perfect pentru netezirea rapidă a hainelor, atunci când nu ai timp sau nu vrei să scoți masa de călcat.  Este ideal pentru țesături mai subțiri, delicate, haine cu design complicat, precum și pentru fuste plisate. E excelent și pentru retușuri rapide și împrospătarea oricărui tip de haină. Însă, daca iți dorești rezultate perfecte, dacă ai piese vestimentare din materiale foarte dificil de călcat sau dacă ai un volum mare de haine de călcat, atunci un fier sau o stație de călcat cu abur sunt mai potrivite.

Aparatul de călcat vertical cu abur este sigur pentru toate hainele?

Da, aparatul de călcat vertical cu abur este sigur și potrivit pentru toate hainele care pot fi călcate. Nu există risc de ardere sau deteriorare.

Ce tip de apă să folosesc în fierul sau aparatul de călcat vertical cu abur Philips?

 Aparatele de călcat Philips sunt concepute pentru a fi folosite cu apă de la robinet. Totuşi, dacă locuieşti într-o zonă cu apă dură, calcarul sepoate acumula mai rapid. În acest caz, încearcă să utilizezi apă distilată sau demineralizată (se poate utiliza şi 50 % apă demineralizatăamestecată cu apă de la robinet). NU utiliza apă parfumată, apă din uscătorul de haine, oţet, amidon, agenţi de detartrare, aditivi de călcare, apădedurizată chimic sau alte substanţe chimice. Acestea pot provoca scurgeri de apă, pete maro sau deteriorarea aparatului. ​

Pot să folosesc în continuare stația de călcat după ce s-a aprins beculețul care semnalizează că trebuie să fie decalcifiată?

Nu, când s-a aprins beculețul care semnalizează că stația trebuie să fie decalcifiată, aparatul nu va mai genera abur. Trebuie să aplici rutina completă de decalcifiere înainte că stația să înceapă din nou să funcționeze.

Trebuie să îmi decalcifiez stația de călcat deși folosesc mereu apă demineralizată?

Dacă folosești doar apă demineralizată, atunci nu se va aduna calcar în stația de călcat. Însă, în anumite cazuri, beculețul care semnalizează că este nevoie de o decalcifiere se va aprinde, țînând cont de cât timp a trecut de când aparatul este folosit. În acest caz, va trebui să urmezi rutina completă de decalcifiere înainte să poți folosi din nou stația de călcat. 


Descoperă și alte produse ale noastre
 

