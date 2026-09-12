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Aparate pentru animale de companie | Philips Home

Philips Pet Series

Mai multă grijă pentru animalele tale de companie​

Our pet care series is the perfect answer to your needs and to your pet's needs. Both can be met at once

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Găsește soluția perfectă de îngrijire pentru animalul tău

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Se încarcă...
PAW5320_02
Seria Pet Alimentator inteligent cu cameră
974,99 lei
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Hrană proaspătă

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Activare prin mișcare, cameră HD și audio bidirecțional

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Aplicația Philips Pet: monitorizare și programare mese

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Tehnologie anti-blocare: hrană uscată de 2-12 mm

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Bol lavabil în mașina de spălat vase și piese ușor de clătit

Se încarcă...
PAW3210_02
Seria Pet Fântână de apă
279,99 lei
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Apă proaspătă curgătoare

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Activare prin mișcare

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Silențios

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Piese ușor de clătit

Soluții inteligente pentru prietenii tăi necuvântători

Animalul tău de companie este membru al familiei, de aceea gama Philips Pet îți oferă soluții inteligente atât pentru tine, cât și pentru el.

Premiat

Întrebări frecvente

Poate fi utilizat Philips Smart Feeder pentru hrană umedă?

Smart Feeder este potrivit doar pentru hrană uscată, cu o dimensiune a crochetelor între 2 și 12 mm. Tipurile de hrană compatibile includ hrană uscată, hrană uscată la aer și hrană liofilizată.

Poate Philips Smart Feeder să funcționeze pentru câini (mai mari) sau alte animale de companie?

Smart Feeder este mai potrivit pentru animale mici sau medii, precum pisici sau câini de talie mică. Dacă nu sunteți sigur că este potrivit pentru animalul dumneavoastră, consultați medicul veterinar pentru recomandări personalizate.

Pot seta porții diferite pentru momente diferite de hrănire?

Da, pentru fiecare masă distribuită de Smart Feeder puteți seta dimensiunea porției dorite în aplicația Philips Pet Series.

Poate animalul meu să scuture sau să răstoarne Philips Smart Feeder pentru a accesa hrana?

Nu, orificiul de distribuire a hranei este complet sigilat atunci când nu este utilizat. Smart Feeder este prevăzut și cu un capac anti‑manipulare pentru a preveni vărsarea hranei, chiar dacă dispozitivul este răsturnat.

Poate funcționa Philips Smart Feeder pe baterii?

Philips Smart Feeder poate funcționa cu trei baterii tip D ca sursă de rezervă în caz de pană de curent. Totuși, recomandăm să fie menținut permanent conectat, astfel încât să poată continua să funcționeze pe baterii în timpul unei întreruperi de curent.

Poate funcționa Philips Water Fountain pe baterii?

Fontanna nie pracuje na baterii, aby działać, musi być zawsze podłączona do zasilania.

Pot lăsa Philips Water Fountain conectată non‑stop?

Puteți lăsa Water Fountain conectată fără griji, deoarece se oprește automat când nivelul apei este scăzut. Datorită senzorului de mișcare, fântâna funcționează doar când animalul dvs. de companie este în apropiere.


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Ofertă de bun venit

Primești un voucher de -10%* la prima comandă

Citește mai mult
2 ani garanție și retur gratuit în 30 zile​

2 ani garanție și retur gratuit in 30 zile

Înregistrare instantanee a garanției odată cu achiziția

Livrare gratuită

Livrare gratuită

Toate comenzile beneficiază de transport gratuit

Ai mai mult timp pentru plată​

Ai mai mult timp pentru plată​

Plata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna