pageMetaResolver.product.heading

AC3421/13
PureProtect Water 3400 Series Smart 2-i-1-luftrenare och -luftfuktare
Ren luft och perfekt luftfuktighet på bara några minuter
Fuktar luften naturligt och hygieniskt
Minska föroreningar och torr luft med vår 2-i-1-enhet. Håll inomhusluften ren, säker och vid önskad fuktighet. Dess eleganta design, smarta appstyrning och hygieniska luftfuktning gör den perfekt för barnrum och personer med känsliga luftvägar.
Renar rum på upp till 78 m² grundligt
Enhetens luftflöde når överallt i rummet med en luftreningshastighet (CADR) på 300 m³/h. Den kan enkelt hantera stora utrymmen på upp till 78 m²(1) och kan rena ett rum på 20 m² på mindre än tio minuter(2).
HEPA-filtrering i tre lager fångar upp 99,97 % av de allra minsta partiklarna
Filtrering i tre lager som består av förfilter, HEPA NanoProtect och aktivt kol fångar upp 99,97 % av partiklar så små som 0,003 mikron(3) – mindre än det minsta kända viruset!
Automatisk befuktning på upp till 650 ml/h
Med snabb befuktning på upp till 650 ml/h (4) kan du minska symptomen du får av luft – torr hud, spruckna läppar, irriterad näsa och hals. Fuktighetsnivån identifieras och justeras automatiskt enligt din önskade inställning.
Hygienisk befuktning med NanoCloud-teknik
Ingen teknik släpper ut renare vattenånga än NanoCloud. Dess ultrafina sprej ses inte med blotta ögat och är otroligt svår för bakterier och residuum att fästa vid. Fukta luften med upp till 99,9 % färre utsläppta bakterier jämfört med vanliga luftfuktare med ultraljud – kan användas med kranvatten (5).
Minskar effektivt virus som H1N1 (influensa) från luften
Tar bort 99,9 % av luftburna virus och bakterier. Oberoende testad för att eliminera H1N1-influensavirus (6), staphylococcus-bakterier (7) och 99,97 % av SARS-CoV-2, orsaken till covid-19 (8).
Nattläge för extra tyst drift
Sov ostört med vår innovativa renare. I nattläget körs den med endast 16,5 dB (9), vilket är tystare än en viskning. Den digitala displayens ljus dimras, vilket minimerar eventuellt störande ljus.
Lägre energiförbrukning än en glödlampa
Andas renare luft samtidigt som du håller elräkningen nere. Vid maxeffekt använder luftrenaren endast 43 W, vilket är mindre än en vanlig glödlampa.
Känner intelligent av och anpassar sig efter luftkvaliteten inomhus
AeraSense-teknik söker av luften 1 000 gånger per sekund för att identifiera skadliga föroreningar och väljer på ett intelligent sätt bäst inställning. Den visar luftkvaliteten i realtid (PM2.5) samt fuktighetsnivån.
Styr din renare var du än befinner dig med appen Philips Air+
Parkoppla luftrenaren med Air+-appen för övervakning av luftkvaliteten inomhus och utomhus, fjärrstyrning och röstkommandon via Google och Alexa. I appen väljer du Auto+-läget för AI-teknik som anpassar sig till dina rutiner samtidigt som ljudnivån och energianvändningen minimeras.
Fångar upp dålig lukt och gasföroreningar
Lagret med aktivt kol fångar upp dålig lukt och tar bort > 90 % av gasföroreningar som skadar inomhusluften (10): NO₂ från industrier och trafikföroreningar, toluen och VOC från färg, rengöringsmedel och möbler. Säker och effektiv – inga joner, kemikalier eller ozon släpps ut.
Vattenbehållare på 3,2 l för kontinuerlig befuktning i upp till 15 timmar
Andas hälsosam luft utan att behöva fylla på så ofta. Tack vare den stora vattenbehållaren på 3,2 l får du upp till 15 timmars oavbruten användning.
Filter som håller i upp till ett år
Originalfilter säkerställer optimal prestanda i upp till ett år (11), vilket minskar problem och kostnaden. Luftrenaren beräknar filtrets livslängd och aviserar dig när det är dags att byta.
Skapa en ren och behaglig sovmiljö med ett nattljus
Ställ in ett grundligt luftreningsprogram för sovrummet innan barnen går och lägger sig. Sedan aktiveras det tysta sovläget och ett nattljus tänds. Barnen känner sig trygga, och föräldrarna kan sova gott.
(1) CADR testat enligt GB/T18801-2022. Lämpligt reningsområde beräknat enligt NRCC-54013-standarden.
(2) Beräknat: rum på 48 m³, CADR på 300 m³/h
(3) Från luften som passerar genom filtret, testat enligt DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 um och 0,3 um, iUTA
(4) Testad av CVC enligt GB/T 23332-2018. Initial temperatur på 23±2 °C och relativ luftfuktighet på 30±2 % RH
(5) Jämfört med vanliga luftfuktare med ultraljud utan ytterligare teknik för att minska spridningen av bakterier, enligt test av ett oberoende laboratorium
(6) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av Airmid Healthgroup Ltd. i turboläget i 30–40 minuter i en provkammare på 28,5 m³ med influensa (H1N1)
(7) Testad enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, kammare på 30 m³, 1 timme, turboläge, tredjepartslaboratorium
(8) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört av Antimikrop, i turboläget i 1 timme i en provkammare på 30 m³ med SARS-CoV-2.
(9) Ljudtryck, IEC 60704, vid 1,5 m
(10) Externt labbtest enligt GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen och NO2: rum på 30 m³, turboläge i 2 timmar.
(11) Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och användningen.
