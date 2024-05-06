Allt-i-ett-stryklösningar All-in-One 8500
AIS8540/80
Allt-i-ett-stryklösningar All-in-One 8500
5 120,23 kr
Upplev en helt ny strykningsupplevelse
Större mångsidighet, imponerande prestanda och smidighet*
Philips All-in-One 8500 är den banbrytande lösningen för att slippa skrynkliga kläder. Med en perfekt balans mellan ångning och strykning erbjuder den enkel användning och kraftfull prestanda. En mångsidig lösning som effektivt håller vecken borta och gör det enkelt att hålla kläderna i toppskick.
ID AIS8540/80
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Design
|Inbyggda hjul
|Färg
Allmänna specifikationer
|Produkttyp
|Uppvärmningstid
|Stryksulans material
|Hantering av kalkbeläggning
|Löstagbar vattenbehållare
|Vattenbehållarens kapacitet
|Justerbara ångnivåer
|Vertikal steaming
|Garanti
Ursprungsland
|Producerad i
Vikt och mått
|Stryksulans mått
|Produktmått vid förvaring (B x H x L)
|Produktmått utfälld (B x H x L)
|Förpackningens mått (B x H x D)
|Sladdlängd
|Slang-/sladdlängd
|Brädstorlek (B x H x L)
|Strykjärnets vikt
|Produktens vikt
|Total vikt med förpackning
Tillbehör
|Klädhängare
|Flervinklad justerbar strykbräda
|Brädskydd – övre lager
|Justerbara stänger
|Strykjärnsdocka
Tekniska specifikationer
|Kraft
|Tryck
|Konstant ångflöde
|Ånga när det behövs
|Ångpuff
|Frekvens
|Spänning
|Teknik
Säkerhet
|Automatisk avstängning
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation