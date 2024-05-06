Kaffemaskiner

Köksutrustning

Klädvård och strykning

Rengöring, dammsugare och moppar

Luftvård

Husdjursvård

Reservdelar och tillbehör

Erbjudanden

Support och service

Om oss

Om ossSupport och serviceBegär en returRegistrera din produktSupport och serviceErbjudandenRegistrera dig & sparaBästsäljareReservdelar och tillbehörHusdjursvårdLuftvårdVärmareKylfläktarLuftfuktare2-i-1 Luftrenare och LuftfuktareMultifunktionellAir PerformerLuftrenareRengöring, dammsugare och mopparFläckborttagareRobotdammsugareHomeRunDammsugare med och utan påseSladdlösa DammsugareAquaPlusSladdlösa våt- och torrdammsugareAquaTrioOneUp elektrisk moppOneUpKlädvård och strykningKlädvårdstillbehörAll-in-one strykningslösningarÅngstationerPerfectCareÅngstrykjärnHandhållen steamer5000 SerienKöksutrustningVattenkokareÅng- och riskokareBrödrostar och smörgåsgrillarGrillarPastatillverkareMatberedning och köksmaskinerBlenders och juicemaskinerFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffemaskinerFilterkaffebryggareSemiautomatiska EspressomaskinerHelautomatiska EspressomaskinerLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Sverige Svenska (Sverige)

Allt-i-ett-stryklösningar All-in-One 8500

AIS8540/80

Allt-i-ett-stryklösningar All-in-One 8500

5 120,23 kr
RFT AIS8540_80
RFT AIS8540_80
APS3 AIS8540_80
APS4 AIS8540_80
PDP1 AIS8540_80 with Background
PDP3 AIS8540_80
PDP4 AIS8540_80
TEC1 AIS8540_80 with Background
TEC2 AIS8540_80 with Background

Upplev en helt ny strykningsupplevelse

Större mångsidighet, imponerande prestanda och smidighet*

Philips All-in-One 8500 är den banbrytande lösningen för att slippa skrynkliga kläder. Med en perfekt balans mellan ångning och strykning erbjuder den enkel användning och kraftfull prestanda. En mångsidig lösning som effektivt håller vecken borta och gör det enkelt att hålla kläderna i toppskick.

undefinedFri frakt på beställningar över 250 SEK
undefined3-6 arbetsdagar
Icon of EllipseBetala inom 30 dagar med Klarna. Tryggt.
undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt
ID AIS8540/80

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Design

Inbyggda hjul
  • Ja
Färg
  • Mörk skiffer/guld

Allmänna specifikationer

Produkttyp
  • Allt-i-ett
Uppvärmningstid
  • 90 sekunder
Stryksulans material
  • Keramisk
Hantering av kalkbeläggning
  • Ingen avkalkning behövs
Löstagbar vattenbehållare
  • Ja
Vattenbehållarens kapacitet
  • 1,2 l
Justerbara ångnivåer
  • 3 inställningar: eko, normal, max.
Vertikal steaming
  • Ja
Garanti
  • 2 års världsomfattande garanti

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Vikt och mått

Stryksulans mått
  • 196 cm²
Produktmått vid förvaring (B x H x L)
  • 49,5 x 50,5 x 121 cm
Produktmått utfälld (B x H x L)
  • 49,5 x 50,5 x 155 cm
Förpackningens mått (B x H x D)
  • 40 x 60,5 x 60 cm
Sladdlängd
  • 1,9 m
Slang-/sladdlängd
  • 1,28 m
Brädstorlek (B x H x L)
  • 36 x 83 x 3 cm
Strykjärnets vikt
  • 0,74 kg
Produktens vikt
  • 11,9 kg
Total vikt med förpackning
  • 15,7 kg

Tillbehör

Klädhängare
  • Integrerad fällbar krok
Flervinklad justerbar strykbräda
  • Inbyggd flervinklad justerbar strykbräda med avsmalnande spets
Brädskydd – övre lager
  • 3 lager, kraftigt melerat övre lager
Justerbara stänger
  • Ja
Strykjärnsdocka
  • Flerpositionsdocka: till höger och längst upp på strykbrädan

Tekniska specifikationer

Kraft
  • 2 200 W
Tryck
  • 6,0 bar
Konstant ångflöde
  • 90 g/min
Ånga när det behövs
  • Ja
Ångpuff
  • 300 g
Frekvens
  • 50-60 Hz
Spänning
  • 110 V (Taiwan), 127 V (Brasilien LV), 220 V (Kina, Korea, Brasilien HV), 240 V (ROW)
Teknik
  • OptimalTEMP-teknik, teknik med dubbel värme

Säkerhet

Automatisk avstängning
  • Ja

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/AIS8540