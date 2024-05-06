Allt-i-ett-stryklösningar All-in-One 8500

Upplev en helt ny strykningsupplevelse Större mångsidighet, imponerande prestanda och smidighet*

Philips All-in-One 8500 är den banbrytande lösningen för att slippa skrynkliga kläder. Med en perfekt balans mellan ångning och strykning erbjuder den enkel användning och kraftfull prestanda. En mångsidig lösning som effektivt håller vecken borta och gör det enkelt att hålla kläderna i toppskick.