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500 Series Noppborttagare

GC026/80

500 Series Noppborttagare

249,00 kr
Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC026_80
Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC026_80
Philips Fabric Shaver GC026_80 Alternative photo
Feature Image 8800 rounds_min blade rotation - GC026_80
Packaging photograph Philips Fabric Shaver GC026_80
Feature Image Large removable pill container - GC026_80

Noppborttagare

Ge dina gamla plagg nytt liv direkt

Med Philips noppborttagare kan du snabbt och enkelt ta bort noppor från alla slags plagg. Alla plagg, oavsett om det är en tröja eller filt, blir som nya igen!

undefinedFri frakt på beställningar över 250 SEK
undefined3-6 arbetsdagar
Icon of EllipseBetala inom 30 dagar med Klarna. Tryggt.
undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt
ID GC026/80

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Hållbarhet

Användarhandbok
  • 100 % återvunnet papper

Tillbehör

Borste
  • Ja
Skydd för ömtåliga tyger
  • Ja

Tekniska specifikationer

Strömtyp
  • Två AA-batterier

Vikt och mått

Produktmått (B x H x D)
  • 12,3 x 5,8 x 8 cm

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/GC026