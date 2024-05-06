500 Series Noppborttagare
GC026/80
500 Series Noppborttagare
249,00 kr
Noppborttagare
Ge dina gamla plagg nytt liv direkt
Med Philips noppborttagare kan du snabbt och enkelt ta bort noppor från alla slags plagg. Alla plagg, oavsett om det är en tröja eller filt, blir som nya igen!
ID GC026/80
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Hållbarhet
|Användarhandbok
Tillbehör
|Borste
|Skydd för ömtåliga tyger
Tekniska specifikationer
|Strömtyp
Vikt och mått
|Produktmått (B x H x D)
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation