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Eco Conscious Edition Brödrost 5000-serien

HD2640/10

Eco Conscious Edition Brödrost 5000-serien

749,00 kr
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Gör din frukost ännu bättre

Med Philips Eco Conscious Edition-brödrosten

Gör ditt rostade bröd precis som du vill ha det varje morgon. Hållbart utformad med 100 % biobaserad plast² för att minska koldioxidavtrycket med 14 %¹ under produktionsprocessen,som ett litet steg mot en grönare framtid.

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ID HD2640/10

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Kraft
  • 830 W
Spänning
  • 220–240 V
Frekvens
  • 50–60 Hz
Batteriprodukt
  • Nej

Vikt och mått

Produktlängd
  • 16,2 cm
Produktbredd
  • 28,5 cm
Produkthöjd
  • 19,9 cm
Produktvikt
  • 1 270 g
Förpackningens längd
  • 19 cm
Förpackningens bredd
  • 32,2 cm
Förpackningens höjd
  • 23,1 cm
Förpackningens vikt
  • 542 g

Kompatibilitet

Tillbehör som medföljer 1
  • Dammskydd

Säkerhetsfunktion

Automatisk avstängning
  • Ja

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Allmänna specifikationer

Primärt material
  • Plast
Produkttyp
  • Brödrost
Stabiliserande fötter
  • Ja
Sladdlängd
  • 85 cm (exponerad längd)
Sladdförvaring
  • Ja
Strömlampa
  • Nej
BPA-fri
  • Ja
Garanti
  • 2 år
Antal fack
  • 2

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/HD2640