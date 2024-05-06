Eco Conscious Edition Brödrost 5000-serien

Gör din frukost ännu bättre Med Philips Eco Conscious Edition-brödrosten

Gör ditt rostade bröd precis som du vill ha det varje morgon. Hållbart utformad med 100 % biobaserad plast² för att minska koldioxidavtrycket med 14 %¹ under produktionsprocessen,som ett litet steg mot en grönare framtid.