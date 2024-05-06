Eco Conscious Edition Brödrost 5000-serien
HD2640/10
Eco Conscious Edition Brödrost 5000-serien
749,00 kr
Gör din frukost ännu bättre
Med Philips Eco Conscious Edition-brödrosten
Gör ditt rostade bröd precis som du vill ha det varje morgon. Hållbart utformad med 100 % biobaserad plast² för att minska koldioxidavtrycket med 14 %¹ under produktionsprocessen,som ett litet steg mot en grönare framtid.
ID HD2640/10
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Tekniska specifikationer
|Kraft
|Spänning
|Frekvens
|Batteriprodukt
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Kompatibilitet
|Tillbehör som medföljer 1
Säkerhetsfunktion
|Automatisk avstängning
Ursprungsland
|Producerad i
Allmänna specifikationer
|Primärt material
|Produkttyp
|Stabiliserande fötter
|Sladdlängd
|Sladdförvaring
|Strömlampa
|BPA-fri
|Garanti
|Antal fack
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation