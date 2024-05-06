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Series 3000 Vattenkokare – 1,7 liter, familjestorlek, svart

HD9318/20

Series 3000 Vattenkokare – 1,7 liter, familjestorlek, svart

399,00 kr
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle

Varm dryck på nolltid

Kapacitet på 1,7 liter som räcker till hela familjen

Den nya Philips-vattenkokaren i plast med en kapacitet på 1,7 liter, automatisk locköppning och lampindikator gör att du enkelt kan fixa till din favoritdryck på nolltid.

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ID HD9318/20

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Kraft
  • 1 850–2 200 W
Spänning
  • 220–240 V
Frekvens
  • 50–60 Hz
Batteriprodukt
  • Nej

Vikt och mått

Produktlängd
  • 16 cm
Produktbredd
  • 23,3 cm
Produkthöjd
  • 25,3 cm
Produktvikt
  • 900 g
Förpackningens längd
  • 19,2 cm
Förpackningens bredd
  • 22,8 cm
Förpackningens höjd
  • 25,3 cm
Förpackningens vikt
  • 315,7

Säkerhetsfunktion

Automatisk avstängning
  • Ja

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Allmänna specifikationer

Primärt material
  • Plast
Kapacitet, vattenbehållare
  • 1,7 l
Garanti
  • 2 år

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/HD9318

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