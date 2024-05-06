Series 3000 Vattenkokare – 1,7 liter, familjestorlek, svart
HD9318/20
Series 3000 Vattenkokare – 1,7 liter, familjestorlek, svart
399,00 kr
Varm dryck på nolltid
Kapacitet på 1,7 liter som räcker till hela familjen
Den nya Philips-vattenkokaren i plast med en kapacitet på 1,7 liter, automatisk locköppning och lampindikator gör att du enkelt kan fixa till din favoritdryck på nolltid.
ID HD9318/20
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Tekniska specifikationer
|Kraft
|Spänning
|Frekvens
|Batteriprodukt
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Säkerhetsfunktion
|Automatisk avstängning
Ursprungsland
|Producerad i
Allmänna specifikationer
|Primärt material
|Kapacitet, vattenbehållare
|Garanti
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation
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