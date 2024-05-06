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Avance Collection Vattenkokare i metall – temp.kontroll, varmhållning

HD9359/90

Avance Collection Vattenkokare i metall – temp.kontroll, varmhållning

1 199,00 kr
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Häll allt från grönt te till barnmat

Med temperaturkontroll och värmehållningsfunktion

Olika drycker och ingredienser behöver olika vattentemperaturer för att få fram bästa smaken. Förinställningsknapparna på basen av den här eleganta vattenkokaren gör det lätt och smidigt att välja rätt temperatur.

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ID HD9359/90

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Effekt
  • 1 850–2 200 W
Spänning
  • 220–240 V
Frekvens
  • 50–60 Hz
Batteriprodukt
  • Nej

Vikt och mått

Produktlängd
  • 15,4 cm
Produktbredd
  • 22,4 cm
Produkthöjd
  • 25 cm
Produktvikt
  • 1 303 g
Förpackningens längd
  • 19,8 cm
Förpackningens bredd
  • 24,4 cm
Förpackningens höjd
  • 25,2 cm
Förpackningens vikt
  • 335,4 g

Säkerhetsfunktion

Automatisk avstängning
  • Nej

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Allmänna specifikationer

Primärt material
  • Metall
Kapacitet, vattenbehållare
  • 1,7 l
Garanti
  • 2 år

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/HD9359