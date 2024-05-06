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Avance Collection Vattenkokare i metall – temp.kontroll, varmhållning
HD9359/90
Avance Collection Vattenkokare i metall – temp.kontroll, varmhållning
1 199,00 kr
Häll allt från grönt te till barnmat
Med temperaturkontroll och värmehållningsfunktion
Olika drycker och ingredienser behöver olika vattentemperaturer för att få fram bästa smaken. Förinställningsknapparna på basen av den här eleganta vattenkokaren gör det lätt och smidigt att välja rätt temperatur.
ID HD9359/90
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Tekniska specifikationer
|Effekt
|Spänning
|Frekvens
|Batteriprodukt
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Säkerhetsfunktion
|Automatisk avstängning
Ursprungsland
|Producerad i
Allmänna specifikationer
|Primärt material
|Kapacitet, vattenbehållare
|Garanti
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation