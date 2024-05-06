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Tillbehör till Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-ångkoknings- och wokset

HD9960/00

Tillbehör till Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-ångkoknings- och wokset

599,00 kr
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

Det första Airfryer-tillbehöret för att ångkoka och woka

Två nya sätt att använda din Airfryer på

Ångkoka grönsaker och dumplings samt woka nyttiga familjemåltider. Vårt unika 2-i-1-ångkoknings- och wokset har en wokformad design för dina asiatiska favoriträtter. Utforska nya sätt att laga mat på med vår HomeID-app.

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ID HD9960/00

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Vikt och mått

Produktlängd
  • 217
Produktbredd
  • 216
Produkthöjd
  • 91
Produktvikt
  • 0 924 kg
Förpackningens längd
  • 224
Förpackningens bredd
  • 224
Förpackningens höjd
  •  95
Förpackningens vikt
  • 1,25 kg

Kompatibilitet

Tillbehör som medföljer 1
  • ångkokning och snabbstekning

Allmänna specifikationer

Primärt material
  • rostfritt stål

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Hållbarhet

Väska
  • > 60 % återvunnet material

Tekniska specifikationer

Antal i förpackningen
  • 1
Klassificering för energieffektivitet
  • Saknas
Batteriprodukt
  • Nej

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/HD9960