Tillbehör till Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-ångkoknings- och wokset

Det första Airfryer-tillbehöret för att ångkoka och woka Två nya sätt att använda din Airfryer på

Ångkoka grönsaker och dumplings samt woka nyttiga familjemåltider. Vårt unika 2-i-1-ångkoknings- och wokset har en wokformad design för dina asiatiska favoriträtter. Utforska nya sätt att laga mat på med vår HomeID-app.