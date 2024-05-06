Tillbehör till Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-ångkoknings- och wokset
HD9960/00
Tillbehör till Airfryer XXL 8,3 l 2-i-1-ångkoknings- och wokset
599,00 kr
Det första Airfryer-tillbehöret för att ångkoka och woka
Två nya sätt att använda din Airfryer på
Ångkoka grönsaker och dumplings samt woka nyttiga familjemåltider. Vårt unika 2-i-1-ångkoknings- och wokset har en wokformad design för dina asiatiska favoriträtter. Utforska nya sätt att laga mat på med vår HomeID-app.
ID HD9960/00
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Kompatibilitet
|Tillbehör som medföljer 1
Allmänna specifikationer
|Primärt material
Ursprungsland
|Producerad i
Hållbarhet
|Väska
Tekniska specifikationer
|Antal i förpackningen
|Klassificering för energieffektivitet
|Batteriprodukt
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation