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2000 Series Luftfuktare

HU2718/10

2000 Series Luftfuktare

1 699,00 kr
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Upplev skillnaden

Fuktar torr luft och justerar automatiskt

Fyll hemmet med ren, fin luft. NanoCloud-teknik fuktar luften utan vitt damm och blöta fläckar, och med upp till 99 % färre bakterier (1). Smarta sensorer och jämn luftfördelning ger perfekt luftfuktighet i hela rummet.

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undefined3-6 arbetsdagar
Icon of EllipseBetala inom 30 dagar med Klarna. Tryggt.
undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt.
ID HU2718/10

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Allmänna specifikationer

Produkttyp
  • Luftfuktare
Teknik
  • Evaporativ luftfuktning
Färg
  • Svart/koppar
Primärt material
  • Plast
Kapacitet, vattenbehållare
  • 2 l

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Prestanda

Driftstid
  • 15 timmar
Luftfuktningsgrad
  • 200 ml/h
Maximal rumsstorlek
  • 32 m²

Kompatibilitet

Tillbehör som medföljer 1
  • Befuktningsfilter
Relaterade tillbehör 1
  • Befuktningsfilter (FY3446)

Säkerhetsfunktion

Automatisk avstängning
  • Ja
Varning för full vattenbehållare
  • Ja

Energieffektivitet

Strömförbrukning i standbyläge
  • < 0,5 W
Spänning
  • 220–240 V
Maximal kraft
  • 17 W

Användbarhet

Sladdlängd
  • 1,6 m
Lägen
  • Automatiskt läge, nattläge
Hastighetsinställningar
  • 3
Fuktighetsinställningar
  • 40 %, 50 %, 60 %
Timer
  • 1–9 timmar
Återkoppling för luftkvalitet
  • Numerisk
Gränssnitt
  • Tryck, numeriskt, LED

Underhåll

Garanti
  • 2 år
Filtrets livslängd
  • Upp till 6 månader

Vikt och mått

Produkthöjd
  • 350 mm
Produktvikt
  • 2,56 kg
Produktbredd
  • 220 mm
Produktlängd
  • 220 mm
Förpackningens längd
  • 280 mm
Förpackningens bredd
  • 280 mm
Förpackningens höjd
  • 400 mm
Förpackningens vikt
  • 3,68 kg

Tekniska specifikationer

Fuktighetssensor
  • Ja
Min. ljudnivå
  • 33 dB(A)
Max. ljudnivå
  • 47 dB(A)

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/HU2718