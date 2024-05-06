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2000 Series Luftfuktare
HU2718/10
2000 Series Luftfuktare
1 699,00 kr
Upplev skillnaden
Fuktar torr luft och justerar automatiskt
Fyll hemmet med ren, fin luft. NanoCloud-teknik fuktar luften utan vitt damm och blöta fläckar, och med upp till 99 % färre bakterier (1). Smarta sensorer och jämn luftfördelning ger perfekt luftfuktighet i hela rummet.
ID HU2718/10
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Allmänna specifikationer
|Produkttyp
|Teknik
|Färg
|Primärt material
|Kapacitet, vattenbehållare
Ursprungsland
|Producerad i
Prestanda
|Driftstid
|Luftfuktningsgrad
|Maximal rumsstorlek
Kompatibilitet
|Tillbehör som medföljer 1
|Relaterade tillbehör 1
Säkerhetsfunktion
|Automatisk avstängning
|Varning för full vattenbehållare
Energieffektivitet
|Strömförbrukning i standbyläge
|Spänning
|Maximal kraft
Användbarhet
|Sladdlängd
|Lägen
|Hastighetsinställningar
|Fuktighetsinställningar
|Timer
|Återkoppling för luftkvalitet
|Gränssnitt
Underhåll
|Garanti
|Filtrets livslängd
Vikt och mått
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Produktbredd
|Produktlängd
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Tekniska specifikationer
|Fuktighetssensor
|Min. ljudnivå
|Max. ljudnivå
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation