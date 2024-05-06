Series 2000 Luftfuktare
HU4813/10
Series 2000 Luftfuktare
1 899,00 kr
Smart luftfuktning för behagligare inomhusluft
Andas skillnaden
Philips Luftfuktare i serie 2000 säkerställer att inomhusluften håller en optimal luftfuktighet (40-60 %). Vid optimal luftfuktighet minskas spridningen av bakterier och virus, det bildas mindre damm och man minskar risken att få torr hud och torra ögon. Med förångningstekniken NanoCloud sprids 99 % färre bakterier* jämfört med ledande ultraljudsluftfuktare. Dessutom förhindras vattenfläckar och vitt damm.
ID HU4813/10
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Allmänna specifikationer
|Produkttyp
|Teknik
|Färg
|Primärt material
|Kapacitet, vattenbehållare
Ursprungsland
|Producerad i
Prestanda
|Driftstid
|Luftfuktningsgrad
|Maximal rumsstorlek
Kompatibilitet
|Tillbehör som medföljer 1
|Relaterade tillbehör 1
Säkerhetsfunktion
|Automatisk avstängning
|Varning för full vattenbehållare
Energieffektivitet
|Strömförbrukning i standbyläge
|Spänning
|Maximal kraft
Användbarhet
|Sladdlängd
|Lägen
|Hastighetsinställningar
|Fuktighetsinställningar
|Timer
|Återkoppling för luftkvalitet
|Gränssnitt
Underhåll
|Garanti
|Filtrets livslängd
Vikt och mått
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Produktbredd
|Produktlängd
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Tekniska specifikationer
|Fuktighetssensor
|Min. ljudnivå
|Max. ljudnivå
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation