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Series 2000 Luftfuktare

HU4813/10

Series 2000 Luftfuktare

1 899,00 kr
Standard product photo HU4813_10 ROW ONLINE
Standard product photo HU4813_10 ROW ONLINE
Front product photo HU4813_10 ROW Retail
Product detail photo HU4813_10 ROW ONLINE
Technical photo HU4813_10 ROW ONLINE
By-packed accessory photo HU4813_00 CN Retail
Product in use photo HU4813_10 ROW PRINT
Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif

Smart luftfuktning för behagligare inomhusluft

Andas skillnaden

Philips Luftfuktare i serie 2000 säkerställer att inomhusluften håller en optimal luftfuktighet (40-60 %). Vid optimal luftfuktighet minskas spridningen av bakterier och virus, det bildas mindre damm och man minskar risken att få torr hud och torra ögon. Med förångningstekniken NanoCloud sprids 99 % färre bakterier* jämfört med ledande ultraljudsluftfuktare. Dessutom förhindras vattenfläckar och vitt damm.

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ID HU4813/10

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Allmänna specifikationer

Produkttyp
  • Luftfuktare
Teknik
  • Evaporativ luftfuktning
Färg
  • Svart/silver
Primärt material
  • Plast
Kapacitet, vattenbehållare
  • 2 l

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Prestanda

Driftstid
  • 13 timmar
Luftfuktningsgrad
  • 300 ml/h
Maximal rumsstorlek
  • 25 m²

Kompatibilitet

Tillbehör som medföljer 1
  • Befuktningsfilter
Relaterade tillbehör 1
  • Befuktningsfilter (FY2401)

Säkerhetsfunktion

Automatisk avstängning
  • Ja
Varning för full vattenbehållare
  • Ja

Energieffektivitet

Strömförbrukning i standbyläge
  • < 0,5 W
Spänning
  • 220–240 V
Maximal kraft
  • 18 W

Användbarhet

Sladdlängd
  • 1,8 m
Lägen
  • Automatiskt läge, nattläge
Hastighetsinställningar
  • 3
Fuktighetsinställningar
  • 40 %, 50 %, 60 %
Timer
  • 1–4–8 timmar
Återkoppling för luftkvalitet
  • Numerisk
Gränssnitt
  • Tryck, numeriskt, LED

Underhåll

Garanti
  • 2 år
Filtrets livslängd
  • Upp till 6 månader

Vikt och mått

Produkthöjd
  • 339 mm
Produktvikt
  • 3,05 kg
Produktbredd
  • 249 mm
Produktlängd
  • 249 mm
Förpackningens längd
  • 310 mm
Förpackningens bredd
  • 310 mm
Förpackningens höjd
  • 405 mm
Förpackningens vikt
  • 4,33 kg

Tekniska specifikationer

Fuktighetssensor
  • Ja
Min. ljudnivå
  • 33 dB(A)
Max. ljudnivå
  • 45 dB(A)

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/HU4813