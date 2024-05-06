Series 2000 Luftfuktare

Smart luftfuktning för behagligare inomhusluft Andas skillnaden

Philips Luftfuktare i serie 2000 säkerställer att inomhusluften håller en optimal luftfuktighet (40-60 %). Vid optimal luftfuktighet minskas spridningen av bakterier och virus, det bildas mindre damm och man minskar risken att få torr hud och torra ögon. Med förångningstekniken NanoCloud sprids 99 % färre bakterier* jämfört med ledande ultraljudsluftfuktare. Dessutom förhindras vattenfläckar och vitt damm.