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Pet Series Fuktpåsar för foderautomat

PAW0020/01

Pet Series Fuktpåsar för foderautomat

99,00 kr
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_D1_16x9
PAW0020_Drybag_D2_lifestyle_16x9
Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320_02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9
PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9

Fräscha måltider i 12 månader

Skäm bort dem. Alltid

Sköt om ditt husdjur dygnet runt – när som helst och var som helst. Fuktpåsen innehåller kiselgelpartiklar, är luktfri och icke-frätande för att säkerställa att katten alltid har färsk mat. Den höga fuktabsorberingen gör att maten håller sig färsk länge.

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ID PAW0020/01

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Vikt och mått

Produktlängd
  • 0,25 cm
Produktbredd
  • 3,5 cm
Produkthöjd
  • 6,5 cm
Produktvikt
  • 12x3,9g
Förpackningens längd
  • 15 cm
Förpackningens bredd
  • 10 cm
Förpackningens höjd
  • 2,5 cm
Förpackningens vikt
  • 26 g

Hållbarhet

Väska
  • 100 % återvunnet papper（ej etikett）
Användarhandbok
  • Saknas

Tekniska specifikationer

Antal i förpackningen
  • 12 ST.

Allmänna specifikationer

Primärt material
  • Kiselgel, fiberduk
Funktioner
  • Torkmedel
Produkttyp
  • Torkmedel

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/PAW0020