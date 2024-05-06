Pet Series Fuktpåsar för foderautomat

Fräscha måltider i 12 månader Skäm bort dem. Alltid

Sköt om ditt husdjur dygnet runt – när som helst och var som helst. Fuktpåsen innehåller kiselgelpartiklar, är luktfri och icke-frätande för att säkerställa att katten alltid har färsk mat. Den höga fuktabsorberingen gör att maten håller sig färsk länge.