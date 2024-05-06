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Pet Series Fuktpåsar för foderautomat
PAW0020/01
Pet Series Fuktpåsar för foderautomat
99,00 kr
Fräscha måltider i 12 månader
Skäm bort dem. Alltid
Sköt om ditt husdjur dygnet runt – när som helst och var som helst. Fuktpåsen innehåller kiselgelpartiklar, är luktfri och icke-frätande för att säkerställa att katten alltid har färsk mat. Den höga fuktabsorberingen gör att maten håller sig färsk länge.
ID PAW0020/01
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Hållbarhet
|Väska
|Användarhandbok
Tekniska specifikationer
|Antal i förpackningen
Allmänna specifikationer
|Primärt material
|Funktioner
|Produkttyp
Ursprungsland
|Producerad i
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation