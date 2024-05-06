5000 Series Handhållen steamer

Framtidens mode – ånga möter stil Gör garderoben coolare med Philips

Du har valt din outfit men har inte tid att stryka. Ingen fara, det fixar vi! Glöm klumpiga strykjärn – använd istället Philips handhållen steamer 5000. Den värms upp på 35 sekunder och är en fröjd att använda. Perfekt stilkänsla – garanterat inga brännmärken.