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5000 Series Handhållen steamer

STH5020/20

5000 Series Handhållen steamer

Rekommenderat försäljningspris 799,00 kr
668,85 kr
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GC_2024_STH5020_20_RFT_1x1.tif
GC_2024_STH5020_20_PAP_1x1.tif
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GC_2024_STH5020_20_APS_1x1.tif
GC_2024_STH5020_20_F2_Detachable_water_tank_1x1.tif
STH5020_20
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Framtidens mode – ånga möter stil

Gör garderoben coolare med Philips

Du har valt din outfit men har inte tid att stryka. Ingen fara, det fixar vi! Glöm klumpiga strykjärn – använd istället Philips handhållen steamer 5000. Den värms upp på 35 sekunder och är en fröjd att använda. Perfekt stilkänsla – garanterat inga brännmärken.

undefinedFri frakt på beställningar över 250 SEK
undefined3-6 arbetsdagar
Icon of EllipseBetala inom 30 dagar med Klarna. Tryggt.
undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt
ID STH5020/20

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Hållbarhet

Förpackning
  • 100 % återvunnet papper
Produkt
  • Tillverkad av 50 % återvunnen plast

Design

Färg
  • Ljusblå

Ursprungsland

Tillverkad i
  • Kina

Allmänna specifikationer

Produkttyp
  • Handhållen steamer
Uppvärmningstid
  • 35 sekunder
Vikbar
  • Lutande huvud
Stryksulans material
  • Metall
Ångplatta
  • Metall
Hantering av kalkbeläggning
  • Nej
Löstagbar vattenbehållare
  • Ja
Vattenbehållarens kapacitet
  • 120 ml
Justerbara ångnivåer
  • 2 inställningar: eko & max
Vertikal steaming
  • Ja
Horisontell steaming
  • Ja
Inga brännmärken – garanterat
  • Ja

Service

2 års garanti
  • Ja

Bekvämlighet

Sladdlängd
  • 2 m
Löstagbar vattenbehållare
  • Ja
Vikbar
  • Lutande huvud
Vattenbehållare
  • 120 ml
Indikatorlampa för ånga
  • Ja
På/av-knapp
  • Ja

Vikt och mått

Produktlängd
  • 31,7 cm
Produktbredd
  • 9,7 cm
Produkthöjd
  • 8,6 cm
Produktens vikt
  • 800 g
Förpackningens längd
  • 33,2 cm
Förpackningens bredd
  • 11 cm
Förpackningens höjd
  • 9,5 cm
Förpackningens vikt
  • 909 g

Tillbehör

2-i-1 handske och fodral
  • Ja

Tekniska specifikationer

Kraft
  • 1400 W
Konstant ångflöde
  • 24 g/min
Spänning
  • 220–240 V

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/STH5020