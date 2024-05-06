5000 Series Handhållen steamer
STH5020/20
5000 Series Handhållen steamer
Rekommenderat försäljningspris 799,00 kr
668,85 kr
Framtidens mode – ånga möter stil
Gör garderoben coolare med Philips
Du har valt din outfit men har inte tid att stryka. Ingen fara, det fixar vi! Glöm klumpiga strykjärn – använd istället Philips handhållen steamer 5000. Den värms upp på 35 sekunder och är en fröjd att använda. Perfekt stilkänsla – garanterat inga brännmärken.
ID STH5020/20
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Hållbarhet
|Förpackning
|Produkt
Design
|Färg
Ursprungsland
|Tillverkad i
Allmänna specifikationer
|Produkttyp
|Uppvärmningstid
|Vikbar
|Stryksulans material
|Ångplatta
|Hantering av kalkbeläggning
|Löstagbar vattenbehållare
|Vattenbehållarens kapacitet
|Justerbara ångnivåer
|Vertikal steaming
|Horisontell steaming
|Inga brännmärken – garanterat
Service
|2 års garanti
Bekvämlighet
|Sladdlängd
|Löstagbar vattenbehållare
|Vikbar
|Vattenbehållare
|Indikatorlampa för ånga
|På/av-knapp
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktens vikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Tillbehör
|2-i-1 handske och fodral
Tekniska specifikationer
|Kraft
|Konstant ångflöde
|Spänning
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation