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Original Philips OneUp 3000 Series Elektrisk mopp

XV3101/01

Original Philips OneUp 3000 Series Elektrisk mopp

1 399,00 kr
XV3101_01_PAP
XV3101_01_PAP
XV3101_RFT_1x1
XV3101_A3_1x1
XV3101_DirtyWaterUp_1x1
XV3101_2XCleanWetnesscontrol_1x1
XV3101_NoBucket_1x1
XV3101_A2_1x1
XV3103_Battery_1x1

Hejdå mopp, hej OneUp!

Snabbare. Renare. Utan hink.

Det är dags för en städrevolution! Philips OneUp suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar rent vatten på golvet. Golven blir dubbelt så rena, och moppandet går dubbelt så snabbt.* Se om du kan gå tillbaka till en vanlig mopp efter att ha testat OneUp!

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undefined3-6 arbetsdagar
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undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt
ID XV3101/01

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Kapacitet för behållare för rent vatten
  • 312 ml
Kapacitet för behållare för smutsigt vatten
  • 270 ml
Antal våtinställningar
  • 1
Moppens mått (L x B x H)
  • 35 x 12 x 142 cm
Antal medföljande patroner
  • 1
Antal medföljande moppdynor
  • 1
Sladdlös
  • Ja
Batterispänning
  • 3,6 V
Batterikapacitet
  • 1,2 Ah
Batteriets driftstid
  • 50 min
Batterityp
  • Nimh (nickel-metallhybridbatteri)
Vikt tomt
  • 1,75 kg
Vikt inkl. förpackning
  • 2,76 kg
Förpackningens längd
  • 100 cm
Förpackningens bredd
  • 15 cm
Förpackningens höjd
  • 11 cm
Förpackningens vikt
  • 2,76 kg

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/XV3101