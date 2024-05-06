Original Philips OneUp 3000 Series Elektrisk mopp

Hejdå mopp, hej OneUp! Snabbare. Renare. Utan hink.

Det är dags för en städrevolution! Philips OneUp suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar rent vatten på golvet. Golven blir dubbelt så rena, och moppandet går dubbelt så snabbt.* Se om du kan gå tillbaka till en vanlig mopp efter att ha testat OneUp!