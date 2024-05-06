Original Philips OneUp 3000 Series Elektrisk mopp
XV3101/01
Original Philips OneUp 3000 Series Elektrisk mopp
1 399,00 kr
Hejdå mopp, hej OneUp!
Snabbare. Renare. Utan hink.
Det är dags för en städrevolution! Philips OneUp suger tyst upp smutsigt vatten och fördelar rent vatten på golvet. Golven blir dubbelt så rena, och moppandet går dubbelt så snabbt.* Se om du kan gå tillbaka till en vanlig mopp efter att ha testat OneUp!
ID XV3101/01
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Tekniska specifikationer
|Kapacitet för behållare för rent vatten
|Kapacitet för behållare för smutsigt vatten
|Antal våtinställningar
|Moppens mått (L x B x H)
|Antal medföljande patroner
|Antal medföljande moppdynor
|Sladdlös
|Batterispänning
|Batterikapacitet
|Batteriets driftstid
|Batterityp
|Vikt tomt
|Vikt inkl. förpackning
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation