3000 Series Fläckrengörare

XW3193/11

3000 Series Fläckrengörare

Tycker du att det är svårt att hålla hemmet fläckfritt, särskilt om du har barn och husdjur? Philips 3000 Series fläckrengörare tar bort en mängd olika fläckar omedelbart med en professionell rengöringslösning.

undefinedGratis frakt och returer
undefined2-5 arbetsdagar
Icon of EllipseBetala senare med Klarna
undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt. Förlängd garanti och 30 dagars returperiod.
ID XW3193/11

Funktioner

Specifikationer

Specs

Vikt och mått

Produktens vikt
  • 5,3 kg
Produktens mått (L x B x H)
  • 390 x 235 x 325 mm

Användbarhet

Sladdförvaringsutrymme
  • Integrerat
Indikator
  • Smutsvattenbehållare full
Funktion för fördröjd avstängning
  • Ja
Slangförvaringsutrymme
  • Integrerat
Kapacitet för behållare för smutsigt vatten
  • 1 300 ml
Rengöringsmedel
  • Philips fläckborttagare XV1732
Kapacitet för behållare för rent vatten
  • 1 600 ml
Slanglängd
  • 1,6 m
Skärm
  • LED
Löstagbara vattenbehållare
  • Ja
Sladdlängd
  • 5 m

Design

Färg
  • Silkesvit och blå

Prestanda

Brusnivå
  • Upp till 81 dB
Ineffekt (max)
  • 400 W

Munstycken och tillbehör

Extra munstycke
  • Brett munstycke (150 mm)
Standardmunstycke
  • 3-i-1-munstycke (90 mm)
Lämpligt rengöringsmedel
  • Philips fläckborttagare XV1732

Friskrivningar

¹Jämfört med ett vanligt 3-i-1-munstycke.

Frakt och leverans

Skickas inom 2-5 arbetsdagar