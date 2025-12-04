Klimat- & Luftvårdsprodukter för ditt Hem | Philips Home

Kaffemaskiner

Philips Luftvård

Klimatvårdsprodukter för ett bekvämt och hälsosamt hem

Förbättra ditt inomhusklimat med Philips Climate Care-produkter. Rena luften i ditt hem genom att ta bort föroreningar, bakterier, virus, mögel och allergener för att hålla din familj bekväm, frisk och säker. Den avancerade filtreringsteknologin fångar upp till 99,97% av alla partiklar, vilket skapar en hälsosammare miljö för alla i hemmet. Ännu bättre, med Philips snabba och effektiva hemluftsvård kan du göra allt detta samtidigt som du upprätthåller den optimala luftfuktigheten och temperaturen som du behöver för en hälsosammare miljö. Med intuitiva kontroller och smart app-anslutning kan du enkelt övervaka och justera inomhusklimatet oavsett var du befinner dig. Den eleganta designen säkerställer också att kvalitetsluftsvård går hand i hand med stil och sofistikering som passar direkt in i ditt hem. Ge din familj den optimala komfort de förtjänar idag med detta breda urval av luftfuktare, värmare, luftrenare och mer. common.readLess

Familj läser bok i vardagsrum med Philips Climate Care Series 3000i luftrenare. Hund vilar nära, vilket framhäver ren inomhusluft.
Över 80 års vetenskaplig forskning och utveckling för att ge dig bästa möjliga inomhusluft.

Förlängd garanti och 30 dagars returrätt

Fri frakt på beställningar över 250 kr

Skjut upp betalningen upp till 30 dagar med Klarna

Luftrenare

Luftfuktare

2-i-1 Luftrenare och Luftfuktare

Multifunktionell

Kylfläktar

Värmare

Luftvård året runt. Komfort året runt.

Med över 80 års forskning levererar Philips högsta inomhusluftskvalitet. Omfattande tester i verkliga hem och avancerad teknik, som HEPA NanoProtect-filter och NanoCloud, säkerställer ren, hälsosam luft. common.readLess

Frigör ditt hems potential med Philips Air+ appen

Övervaka och kontrollera din luft, hemma eller borta. Philips Air+ appen ger en smart upplevelse som säkerställer att du har kontroll över luften du andas.


Originalreservdel HEPA NanoProtect-filter

FY1700_30

  • Kompatibelt med 1000 Series
  • Förpackningens innehåll: 1 filter
  • Livslängd på 1 år
productSummary.rrPrice 849,00 kr
748,99 kr
Originalreservdel NanoProtect HEPA-filter

FY2422_30

  • Kompatibelt med 2000i och 3000i Series
  • Förpackningens innehåll: 1 filter
  • Livslängd på 2 år
productSummary.rrPrice 699,00 kr
638,99 kr
Originalreservdel Integrerat 3-i-1-filter

FYM860_30

  • 12 månaders livslängd
  • Filtrerar 99,97 % vid 0,003 um
  • Förfilter, HEPA, aktivt kol
749,00 kr
PureProtect Water 3400 Series Befuktningsfilter

FY3401_00

  • Kompatibelt med 3400 Series
  • Upp till 6 månaders livslängd
  • NanoCloud-teknik
249,00 kr
Originalreservdel HEPA NanoProtect-filter

FY1410_30

  • Kompatibel med 1000i- och 2000i-serien
  • Förpackningens innehåll: 1 filter
  • Livslängd på 2 år
productSummary.rrPrice 599,00 kr
533,99 kr
Originalreservdel Befuktningsfilter

FY3446_30

  • Kompatibelt med 2000 och 3000 Series
  • Förpackningens innehåll: 1 filter
  • Livslängd på 6 månader
299,00 kr


¹ Partiklar på 0,003 mikron; från luften som passerar genom filtret, testat med NaCl aerosol av iUTA enligt DIN71460-1.
² Jämfört med standard ultraljudsfuktare som saknar extra teknik för att minska bakteriespridning, testat av oberoende laboratorium.
³ Från luften som passerar genom filtret, testat med NaCl aerosol av tredjepartslaboratorium.
⁴ Vid lägsta hastighetsinställningen. Ljudeffekt testad enligt IEC60704.
⁵ Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2.
⁶ Denna apparat med AI-drivet Auto Plus-läge kan spara upp till 50% kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll och upp till 25% kWh jämfört med en apparat med endast temperaturkontroll. Besparingar varierar beroende på väder, geografisk plats, rumsutformning och användningsmönster.
⁷ Testad av certifierat tredjepartslaboratorium enligt GB/T19411-2003 vid 35°C och 90% RH.
⁸ Beräknat: 20m3, från 60% RH vid 27°, testat av certifierat tredjepartslaboratorium enligt ANSI/AHAM DH-1:2008. Resultat kan variera på grund av naturlig ventilation, fukt.
⁹ Gäller utvalda modeller.
¹⁰ Mikrobiell reduktionstest av Airmid Healthgroup Ltd. med influensa (H1N1) i 28,5m3 testkammare, med turboläge i 30-40min.
¹¹ Testad enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, 30m3 kammare, 1h, Turboläge, tredjepartslaboratorium.
¹² Mikrobiell reduktionstest av Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30m3 testkammare, med turboläge i 1h.
¹³ Från luften som passerar genom filtret, testad med husdammskvalster, björkpollen och katallergener enligt SOP 350.003 från österrikiska OFI-institutet.
¹⁴ Allergisk Rinit och dess Påverkan på Astma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och ca 50 andra KOL's, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garanterar renarens prestanda endast med originalreservdelar.

