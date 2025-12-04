Klimat- & Luftvårdsprodukter för ditt Hem | Philips Home
Klimatvårdsprodukter för ett bekvämt och hälsosamt hem
80+ års vetenskapliga framsteg
Över 80 års vetenskaplig forskning och utveckling för att ge dig bästa möjliga inomhusluft.
2 års garanti och 30 dagars retur
Förlängd garanti och 30 dagars returrätt
Fri frakt
Fri frakt på beställningar över 250 kr
Köp nu, betala senare
Skjut upp betalningen upp till 30 dagar med Klarna
Utforska våra förslag
Luftrenare
Luftfuktare
2-i-1 Luftrenare och Luftfuktare
Multifunktionell
Kylfläktar
Värmare
Luftvård året runt. Komfort året runt.
Frigör ditt hems potential med Philips Air+ appen
Övervaka och kontrollera din luft, hemma eller borta. Philips Air+ appen ger en smart upplevelse som säkerställer att du har kontroll över luften du andas.
Prisbelönt
Välj dina tillbehör
Originalreservdel HEPA NanoProtect-filter
FY1700_30
- Kompatibelt med 1000 Series
- Förpackningens innehåll: 1 filter
- Livslängd på 1 år
Originalreservdel NanoProtect HEPA-filter
FY2422_30
- Kompatibelt med 2000i och 3000i Series
- Förpackningens innehåll: 1 filter
- Livslängd på 2 år
Originalreservdel Integrerat 3-i-1-filter
FYM860_30
- 12 månaders livslängd
- Filtrerar 99,97 % vid 0,003 um
- Förfilter, HEPA, aktivt kol
PureProtect Water 3400 Series Befuktningsfilter
FY3401_00
- Kompatibelt med 3400 Series
- Upp till 6 månaders livslängd
- NanoCloud-teknik
Originalreservdel HEPA NanoProtect-filter
FY1410_30
- Kompatibel med 1000i- och 2000i-serien
- Förpackningens innehåll: 1 filter
- Livslängd på 2 år
Originalreservdel Befuktningsfilter
FY3446_30
- Kompatibelt med 2000 och 3000 Series
- Förpackningens innehåll: 1 filter
- Livslängd på 6 månader
Handla våra andra produkter
¹ Partiklar på 0,003 mikron; från luften som passerar genom filtret, testat med NaCl aerosol av iUTA enligt DIN71460-1.
² Jämfört med standard ultraljudsfuktare som saknar extra teknik för att minska bakteriespridning, testat av oberoende laboratorium.
³ Från luften som passerar genom filtret, testat med NaCl aerosol av tredjepartslaboratorium.
⁴ Vid lägsta hastighetsinställningen. Ljudeffekt testad enligt IEC60704.
⁵ Ljudnivå vid hastighet 1, baserat på IEC 60704-2-2.
⁶ Denna apparat med AI-drivet Auto Plus-läge kan spara upp till 50% kWh jämfört med samma apparat med manuell kontroll och upp till 25% kWh jämfört med en apparat med endast temperaturkontroll. Besparingar varierar beroende på väder, geografisk plats, rumsutformning och användningsmönster.
⁷ Testad av certifierat tredjepartslaboratorium enligt GB/T19411-2003 vid 35°C och 90% RH.
⁸ Beräknat: 20m3, från 60% RH vid 27°, testat av certifierat tredjepartslaboratorium enligt ANSI/AHAM DH-1:2008. Resultat kan variera på grund av naturlig ventilation, fukt.
⁹ Gäller utvalda modeller.
¹⁰ Mikrobiell reduktionstest av Airmid Healthgroup Ltd. med influensa (H1N1) i 28,5m3 testkammare, med turboläge i 30-40min.
¹¹ Testad enligt GB21551.3-2010 med S. Albus, 30m3 kammare, 1h, Turboläge, tredjepartslaboratorium.
¹² Mikrobiell reduktionstest av Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30m3 testkammare, med turboläge i 1h.
¹³ Från luften som passerar genom filtret, testad med husdammskvalster, björkpollen och katallergener enligt SOP 350.003 från österrikiska OFI-institutet.
¹⁴ Allergisk Rinit och dess Påverkan på Astma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och ca 50 andra KOL's, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garanterar renarens prestanda endast med originalreservdelar.
Fri frakt
Fri frakt på beställningar över 250 kr
Köp nu, betala senare
Skjut upp betalningen upp till 30 dagar med Klarna
Klimatkompenserade leveranser
Vi klimatkompenserar alla CO2-utsläpp från leveranser i vår Philips-butik.
Förvandlat hus till hem i över 130 år
Vi designar hushållsapparater för ditt hem, samtidigt som vi värnar om vår planet