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Series 5000 2-in-1 Air purifier and dehumidifier

DE5205/30

Series 5000 2-in-1 Air purifier and dehumidifier

Suggested retail price $ 879.00
$ 734.00
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Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
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Product Detail Photograph Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
Product Detail Photograph Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
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Product Detail Photograph Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier

Dual function. Dehumidification with purification

Whole-room dehumidification and air purification

Philips 2-in-1 Dehumidifier 5000 Series provides high-quality dehumidification and purification performance. Simply choose 5 different speeds from 1 to turbo.

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undefined3-5 working days
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undefined2-year warranty & 7-day returns
ID DE5205/30

Features

Product Support, User Manual & Safety Information

Find here product support including user manuals, safety information, FAQs and troubleshooting: https://www.home.id/DE5205