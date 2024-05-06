Series 5000 2-in-1 Air purifier and dehumidifier
DE5205/30
Series 5000 2-in-1 Air purifier and dehumidifier
Suggested retail price $ 879.00
$ 734.00
Dual function. Dehumidification with purification
Whole-room dehumidification and air purification
Philips 2-in-1 Dehumidifier 5000 Series provides high-quality dehumidification and purification performance. Simply choose 5 different speeds from 1 to turbo.
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ID DE5205/30
Features
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