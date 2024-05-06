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Avance Collection Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten

HD9359/90

Avance Collection Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten

Unverbindliche Preisempfehlung € 129,99
€ 70,99
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Für perfektes Ausgießen, von Tee bis Babynahrung

Mit Temperaturregelung und Warmhaltefunktion

Verschiedene Getränke und Zutaten erfordern unterschiedliche Wassertemperaturen, um den besten Geschmack hervorzubringen. Mit den voreingestellten Tasten am Fuß dieses eleganten Wasserkochers wird die Wahl der richtigen Temperatur zum Kinderspiel.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-4 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID HD9359/90

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Leistung
  • 1.850–2.200 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50 bis 60 Hz
Akkubetrieb
  • Nein

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 15,4 cm
Produktbreite
  • 22,4 cm
Produkthöhe
  • 25 cm
Produktgewicht
  • 1303 g
Verpackungslänge
  • 19,8 cm
Verpackungsbreite
  • 24,4 cm
Verpackungshöhe
  • 25,2 cm
Verpackungsgewicht
  • 335,4 g

Sicherheitsfunktion

Automatische Abschaltung
  • Nein

Herkunftsland

Hergestellt in
  • China

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Metall
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • 1,7 l
Garantie
  • 2 Jahre

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/HD9359

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