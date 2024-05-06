Avance Collection Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
HD9359/90
Avance Collection Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
Für perfektes Ausgießen, von Tee bis Babynahrung
Mit Temperaturregelung und Warmhaltefunktion
Verschiedene Getränke und Zutaten erfordern unterschiedliche Wassertemperaturen, um den besten Geschmack hervorzubringen. Mit den voreingestellten Tasten am Fuß dieses eleganten Wasserkochers wird die Wahl der richtigen Temperatur zum Kinderspiel.
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Akkubetrieb
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Sicherheitsfunktion
|Automatische Abschaltung
Herkunftsland
|Hergestellt in
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
|Garantie
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
Doppelwandiger Wasserkocher 5000 Doppelwandiger Wasserkocher 5000 Series
HD9395_90
- Sicheres und effizientes Kochen
- Leistungsstark im Einsatz, ausgefeiltes Design
- Familienfreundliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern
Series 5000 Wasserkocher aus Glas – Leuchtanzeige, 1,7 Liter
HD9339_80
- 1,7 Liter
- Abnehmbarer Deckel
- Blaue Leuchtanzeige
Daily Collection Metall-Wasserkocher mit Sprungdeckel, Leuchtanzeige
HD9350_90
- Metall
- Sprungdeckel
- Leuchtanzeige