Humidificateur Série 1000i Filtre d'humidification
HU4136/10
Humidificateur Série 1000i Filtre d'humidification
CHF 19.90
Un air plus sain en permanence
Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique
La mèche d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil pour garantir des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre des molécules de taille nanométrique de vapeur d'eau pure et humidifier l'air avec 99 % de bactéries en moins maximum.
ID HU4136/10
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Dimensions de l'emballage (L x l x H)
|Poids du produit
|Dimensions du produit (L x l x H)
|Poids, emballage compris
|Poids de l'unité de vente [avec le produit]
|Dimensions de l'unité de vente (l x P x H)
|Couleur(s)
Performances
|Filtration des bactéries
|Filtre
Remplacement
|Filtre d'humidification
Compatibilité
|Compatible avec ces modèles
Informations logistiques
|Pays d'origine
|EAN unité de vente (Chine)
|12 NC (Chine)
Assistance, manuel et consignes de sécurité