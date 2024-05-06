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Suisse Suisse (Français)

Humidificateur Série 1000i Filtre d'humidification

HU4136/10

Humidificateur Série 1000i Filtre d'humidification

CHF 19.90
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Un air plus sain en permanence

Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique

La mèche d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil pour garantir des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre des molécules de taille nanométrique de vapeur d'eau pure et humidifier l'air avec 99 % de bactéries en moins maximum.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de CHF 20
undefined3 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID HU4136/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H)
  • 60 x 195 x 14 mm
Poids du produit
  • 0,043 kg
Dimensions du produit (L x l x H)
  • 128 x 168 x 40 mm
Poids, emballage compris
  • 0,105 kg
Poids de l'unité de vente [avec le produit]
  • 0,098 kg
Dimensions de l'unité de vente (l x P x H)
  • 140 x 190 x 60 mm
Couleur(s)
  • Blanc

Performances

Filtration des bactéries
  • Jusqu'à 99 % en moins (1)
Filtre
  • Mèche d'humidification

Remplacement

Filtre d'humidification
  • Pour humidificateur(s) d'air Philips HU4706

Compatibilité

Compatible avec ces modèles
  • HU4706/01
  • HU4706/03
  • HU4706/11
  • HU4706/70

Informations logistiques

Pays d'origine
  • Chine
EAN unité de vente (Chine)
  • 69 2341073288 7
12 NC (Chine)
  • 883 4136 00710

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HU4136