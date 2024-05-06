Humidificateur Série 1000i Filtre d'humidification

Un air plus sain en permanence Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique

La mèche d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil pour garantir des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre des molécules de taille nanométrique de vapeur d'eau pure et humidifier l'air avec 99 % de bactéries en moins maximum.