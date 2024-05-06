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Česká republika Čeština (Čeština)
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Náhradní zvlhčovací filtr

FY5156/10

Náhradní zvlhčovací filtr

Doporučená maloobchodní cena 499,00 Kč
449,00 Kč
Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

Zdravější vzduch s Philips

Prvotřídní zvlhčování s technologií NanoCloud

undefinedVšechny nákupy s dopravou zdarma
undefined2-3 pracovní dny
Icon of EllipseKup teď, zaplať za 30 dní s Klarnou.
undefined2 letá záruka a 30 dní na vrácení.
ID FY5156/10

Funkce

Specifikace

Specifikace

Obecné specifikace

Typ výrobku
  • Zvlhčovací filtr
Součástí balení
  • 1x filtr
Životnost
  • 1 rok

Hmotnost a rozměry

Výška výrobku
  • 20 mm
Hmotnost výrobku
  • 0,143 kg
Šířka výrobku
  • není k dispozici
Délka výrobku
  • 251 mm
Délka balení
  • 25,2 mm
Šířka balení
  • 25,7 mm
Výška balení
  • 5,9 mm
Hmotnost balení
  • 0,321 kg

Výměna

Pro zvlhčovače vzduchu Philips
  • HU5930, HU5931

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/FY5156