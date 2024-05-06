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Náhradní zvlhčovací filtr
FY5156/10
Náhradní zvlhčovací filtr
Doporučená maloobchodní cena 499,00 Kč
449,00 Kč
Zdravější vzduch s Philips
Prvotřídní zvlhčování s technologií NanoCloud
ID FY5156/10
Funkce
Specifikace
Specifikace
Obecné specifikace
|Typ výrobku
|Součástí balení
|Životnost
Hmotnost a rozměry
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Šířka výrobku
|Délka výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Výměna
|Pro zvlhčovače vzduchu Philips
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info