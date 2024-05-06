Největší slevy roku Nakupujte nyní
Originální náhradní filtr Integrovaný filtr 3 v 1
FYM220/30
Originální náhradní filtr Integrovaný filtr 3 v 1
Doporučená maloobchodní cena 1 999,00 Kč
1 900,00 Kč
3 filtry v jednom pro dosažení výkonu prvního dne
Originální filtr Philips, který dokonale padne
Naše 3vrstvá filtrace s filtrem NanoProtect HEPA, aktivním uhlím a předfiltrem zajišťuje ochranu před bakteriemi, pylem, prachem, PM2.5, domácími zvířaty a plyny.
ID FYM220/30
Funkce
Specifikace
Specifikace
Obecné specifikace
|Typ výrobku
|Součástí balení
|HEPA NanoProtect
|Předfiltr
|Aktivní uhlík
|Životnost
Výkon
|Filtrace částic
Hmotnost a rozměry
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Šířka výrobku
|Délka výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Výměna
|Pro čističky vzduchu Philips
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info