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Originální náhradní filtr Integrovaný filtr 3 v 1

FYM220/30

Originální náhradní filtr Integrovaný filtr 3 v 1

Doporučená maloobchodní cena 1 999,00 Kč
1 900,00 Kč
FYM220_10.jpg
FYM220_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

3 filtry v jednom pro dosažení výkonu prvního dne

Originální filtr Philips, který dokonale padne

Naše 3vrstvá filtrace s filtrem NanoProtect HEPA, aktivním uhlím a předfiltrem zajišťuje ochranu před bakteriemi, pylem, prachem, PM2.5, domácími zvířaty a plyny. 

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ID FYM220/30

Funkce

Specifikace

Specifikace

Obecné specifikace

Typ výrobku
  • Filtr HEPA NanoProtect
Součástí balení
  • 1x filtr
HEPA NanoProtect
  • Ano
Předfiltr
  • Ano
Aktivní uhlík
  • Ano
Životnost
  • Až 2 roky

Výkon

Filtrace částic
  • 99,95% pro 0,003 mikronů

Hmotnost a rozměry

Výška výrobku
  • 152,9 mm
Hmotnost výrobku
  • 0,57 kg
Šířka výrobku
  • 105 mm
Délka výrobku
  • 200 mm
Délka balení
  • 210 mm
Šířka balení
  • 170 mm
Výška balení
  • 170 mm
Hmotnost balení
  • 0,85 kg

Výměna

Pro čističky vzduchu Philips
  • AMF220

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/FYM220