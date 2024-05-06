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Avance Collection Kovová konvice s funkcí uchování teploty

HD9359/90

Avance Collection Kovová konvice s funkcí uchování teploty

2 399,00 Kč
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Perfektní příprava zeleného čaje i dětského jídla

S ovládáním teploty a funkcí uchování teploty

Různé nápoje a ingredience vyžadují odlišnou teplotu vody, aby chutnaly co nejlépe. Díky přednastaveným tlačítkům na základně této elegantně vypadající konvice je volba té správné teploty hračkou.

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undefined2 letá záruka a 30 dní na vrácení.
ID HD9359/90

Funkce

Specifikace

Specifikace

Technické údaje

Napájení
  • 1 850–2 200 W
Napětí
  • 220–240V
Frekvence
  • 50–60 Hz
Výrobek na baterie
  • Ne

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 15,4 cm
Šířka výrobku
  • 22,4 cm
Výška výrobku
  • 25 cm
Hmotnost výrobku
  • 1 303 g
Délka balení
  • 19,8 cm
Šířka balení
  • 24,4 cm
Výška balení
  • 25,2 cm
Hmotnost balení
  • 335,4 g

Bezpečnostní vybavení

Automatické vypnutí
  • Ne

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Kov
Kapacita nádržky na vodu
  • 1,7 l
Záruka
  • 2 roky

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/HD9359

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