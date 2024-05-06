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Avance Collection Kovová konvice s funkcí uchování teploty
HD9359/90
Avance Collection Kovová konvice s funkcí uchování teploty
2 399,00 Kč
Perfektní příprava zeleného čaje i dětského jídla
S ovládáním teploty a funkcí uchování teploty
Různé nápoje a ingredience vyžadují odlišnou teplotu vody, aby chutnaly co nejlépe. Díky přednastaveným tlačítkům na základně této elegantně vypadající konvice je volba té správné teploty hračkou.
ID HD9359/90
Funkce
Specifikace
Specifikace
Technické údaje
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Výrobek na baterie
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Bezpečnostní vybavení
|Automatické vypnutí
Země původu
|Vyrobeno v
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Kapacita nádržky na vodu
|Záruka
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info
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