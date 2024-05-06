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3000 Series Varná konvice Philips

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HD9411/70

3000 Series Varná konvice Philips

849,00 Kč
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KA_2024_HD9411_70_RFT_Fullframe.tif
KA_2024_HD9411_70_PDP_1x1.tif
KA_2024_HD9411_70_P1.tif
KA_2024_HD9411_70_F5_Full breakfast set available_1x1.tif
KA_2024_HD9411_70_F8_1.7L capacity_1x1.tif
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Užívejte si horké nápoje. Každý den, stylově.

Teplé nápoje a pokrmy, připravené vždy po vašem.

Připravujte si jednoduše teplé nápoje nebo oblíbené pokrmy se stylovou varnou konvicí Philips 3000 Series. Snadná příprava díky objemu 1,7 l a osvětlenému okénku. Důmyslný design dodá moderní nádech každé domácnosti.

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ID HD9411/70

Funkce

Specifikace

Specifikace

Technické údaje

Napájení
  • 1 850–2 200 W
Napětí
  • 220–240 V
Frekvence
  • 50–60 Hz
Výrobek na baterie
  • Ne

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 15,6 cm
Šířka výrobku
  • 25,22 cm
Výška výrobku
  • 24,8 cm
Hmotnost výrobku
  • 1 010 g
Délka balení
  • 18,5 cm
Šířka balení
  • 24 cm
Výška balení
  • 26 cm
Hmotnost balení
  • 370,7 g

Bezpečnostní vybavení

Automatické vypnutí
  • Ano

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Plast
Kapacita nádržky na vodu
  • 1,7 l
Záruka
  • 2 roky

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/HD9411