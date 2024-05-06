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3000 Series Varná konvice Philips
HD9411/70
3000 Series Varná konvice Philips
849,00 Kč
Užívejte si horké nápoje. Každý den, stylově.
Teplé nápoje a pokrmy, připravené vždy po vašem.
Připravujte si jednoduše teplé nápoje nebo oblíbené pokrmy se stylovou varnou konvicí Philips 3000 Series. Snadná příprava díky objemu 1,7 l a osvětlenému okénku. Důmyslný design dodá moderní nádech každé domácnosti.
ID HD9411/70
Funkce
Specifikace
Specifikace
Technické údaje
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Výrobek na baterie
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Bezpečnostní vybavení
|Automatické vypnutí
Země původu
|Vyrobeno v
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Kapacita nádržky na vodu
|Záruka
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info