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Česká republika Čeština (Čeština)

3000 Series Airfryer 4,2 l

NA322/00

3000 Series Airfryer 4,2 l

3 699,00 Kč
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Sledujte, jak se pokrm peče, a ochutnejte rozmanitost

Vždy křupavé, jemné a rovnoměrně uvařené

Vyzkoušejte více než pouhé smažení díky 16 funkcím, od rychlého pečení až po několikahodinové dušení. Chutná domácí jídla v několika snadných krocích. A díky stylovému okénku uvidíte, kdy je vše dokonale připravené, křupavé a křehké.

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ID NA322/00

Funkce

Specifikace

Specifikace

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Technické údaje

Napájení
  • 1 400
Napětí
  • 220–240
Frekvence
  • 50
Počet v balení
  • 1
Výrobek na baterie
  • Ne

Odolnost

Pouzdro
  • Obal z udržitelných materiálů
Manuální
  • 100% recyklovatelné

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Kov
Sekundární materiál
  • Plast
Kapacita
  • 4,2 l
Odolné teplu
  • Ano
Protiskluzové podložky
  • Ano
Průhledné víko
  • Ano
Rozhraní
  • Digitální
Délka kabelu
  • 1 m
Úložný prostor pro kabel
  • Ano
Funkce uchování teploty
  • Ano
Programy
  • 12
Počet košíků
  • 1
Vyjímatelný košík
  • Ano
Časovač
  • Ano
Dálkový ovladač
  • Ne
Technologie
  • RapidAir Plus
Zabudovaný vypínač
  • Ano
Automatické vypnutí
  • Ano
Nastavitelný termostat
  • Ano
Kontrolka napájení
  • Ano
Chladné rukojeti
  • Ano
Vhodné do myčky
  • Ano
Ukazatel teploty
  • Ano
Kryt Coolwall
  • Ano
Maximální teplota (°C)
  • 200 °C
Dodávané příslušenství 1
  • Není k dispozici
Související příslušenství 1
  • Grilovací souprava
Související příslušenství 2
  • Sada na pečení
Související příslušenství 3
  • Kompaktní party sada
Nepřilnavý povrch
  • Ano
Záruka
  • 2 roky
Jeden nebo dva košíky
  • Jeden koš
Možnosti připojení
  • Ne

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 397
Šířka výrobku
  • 286
Výška výrobku
  • 294
Hmotnost výrobku
  • 4,6 kg
Rozměry výrobku
  • 397 x 286 x 294 mm
Délka balení
  • 357
Šířka balení
  • 355
Výška balení
  • 356
Hmotnost balení
  • 6,1 kg
Rozměry balení
  • 357 x 355 x 356 mm

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/NA322