3000 Series Airfryer 4,2 l
NA322/00
3000 Series Airfryer 4,2 l
3 699,00 Kč
Sledujte, jak se pokrm peče, a ochutnejte rozmanitost
Vždy křupavé, jemné a rovnoměrně uvařené
Vyzkoušejte více než pouhé smažení díky 16 funkcím, od rychlého pečení až po několikahodinové dušení. Chutná domácí jídla v několika snadných krocích. A díky stylovému okénku uvidíte, kdy je vše dokonale připravené, křupavé a křehké.
ID NA322/00
Funkce
Specifikace
Specifikace
Země původu
|Vyrobeno v
Technické údaje
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Počet v balení
|Výrobek na baterie
Odolnost
|Pouzdro
|Manuální
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Sekundární materiál
|Kapacita
|Odolné teplu
|Protiskluzové podložky
|Průhledné víko
|Rozhraní
|Délka kabelu
|Úložný prostor pro kabel
|Funkce uchování teploty
|Programy
|Počet košíků
|Vyjímatelný košík
|Časovač
|Dálkový ovladač
|Technologie
|Zabudovaný vypínač
|Automatické vypnutí
|Nastavitelný termostat
|Kontrolka napájení
|Chladné rukojeti
|Vhodné do myčky
|Ukazatel teploty
|Kryt Coolwall
|Maximální teplota (°C)
|Dodávané příslušenství 1
|Související příslušenství 1
|Související příslušenství 2
|Související příslušenství 3
|Nepřilnavý povrch
|Záruka
|Jeden nebo dva košíky
|Možnosti připojení
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Rozměry výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
|Rozměry balení
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