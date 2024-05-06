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Philips filtr do vodní fontánky PAW0010/01 (3ks)
PAW0010/01
Philips filtr do vodní fontánky PAW0010/01 (3ks)
399,00 Kč
Dopřejte své kočce tekoucí vodu jako v přírodě.
Hýčkejte je. Vždy.
Naše filtry zaručují čistou a svěží pitnou vodu za všech okolností. Tento filtr vyrobený s aktivním uhlím zajišťuje, že vaše kočka zůstane dobře hydratovaná díky dokonale čisté vodě.
ID PAW0010/01
Funkce
Specifikace
Specifikace
Hmotnost a rozměry
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Odolnost
|Pouzdro
Technické údaje
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Obecné specifikace
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Země původu
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Podpora produktu, návod a bezpečnostní info