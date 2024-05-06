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Philips filtr do vodní fontánky PAW0010/01 (3ks)

PAW0010/01

Philips filtr do vodní fontánky PAW0010/01 (3ks)

399,00 Kč
PAW0010_Filter_D3_1x1
PAW0010_Filter_D3_1x1
PAW0010_Filter_RFT_16x9
PAW0010_Filter_D1_16x9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9.jpg
PAW0010_Filter_PIM_16x9.jpg

Dopřejte své kočce tekoucí vodu jako v přírodě.

Hýčkejte je. Vždy.

Naše filtry zaručují čistou a svěží pitnou vodu za všech okolností. Tento filtr vyrobený s aktivním uhlím zajišťuje, že vaše kočka zůstane dobře hydratovaná díky dokonale čisté vodě.

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undefined2-3 pracovní dny
Icon of EllipseKup teď, zaplať za 30 dní s Klarnou.
undefined2 letá záruka a 30 dní na vrácení.
ID PAW0010/01

Funkce

Specifikace

Specifikace

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 148 mm
Šířka výrobku
  • 148 mm
Výška výrobku
  • 7 mm
Hmotnost výrobku
  • 53 g
Délka balení
  • 15 cm
Šířka balení
  • 15 cm
Výška balení
  • 2,5 cm
Hmotnost balení
  • 37 g

Odolnost

Pouzdro
  • 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Počet v balení
  • 3 ks

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Aktivní uhlík, netkaná textilie
Funkce
  • Filtr
Typ výrobku
  • Filtr
Záruka
  • 2 roky

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/PAW0010