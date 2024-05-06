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Philips sáčky s desikantem do krmítek PAW0020/01
PAW0020/01
Philips sáčky s desikantem do krmítek PAW0020/01
199,00 Kč
Čerstvé jídlo po dobu 12 měsíců
Hýčkejte je. Vždy
Nepřetržitá péče po ruce, kdekoli a kdykoli. Sáček pro regulaci vlhkosti je vyroben z částic silikagelu, je bez zápachu a nekoroduje, aby vaše kočka měla vždy čerstvé krmivo. Vysoká absorpce vlhkosti zajišťuje čerstvost po dlouhou dobu.
ID PAW0020/01
Funkce
Specifikace
Specifikace
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Odolnost
|Pouzdro
|Uživatelská příručka
Technické údaje
|Počet v balení
Obecné specifikace
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|Funkce
|Typ výrobku
Země původu
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Podpora produktu, návod a bezpečnostní info