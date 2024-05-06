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Philips sáčky s desikantem do krmítek PAW0020/01

PAW0020/01

Philips sáčky s desikantem do krmítek PAW0020/01

199,00 Kč
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_D1_16x9
PAW0020_Drybag_D2_lifestyle_16x9
Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320_02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9
PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9

Čerstvé jídlo po dobu 12 měsíců

Hýčkejte je. Vždy

Nepřetržitá péče po ruce, kdekoli a kdykoli. Sáček pro regulaci vlhkosti je vyroben z částic silikagelu, je bez zápachu a nekoroduje, aby vaše kočka měla vždy čerstvé krmivo. Vysoká absorpce vlhkosti zajišťuje čerstvost po dlouhou dobu.

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undefined2 letá záruka a 30 dní na vrácení.
ID PAW0020/01

Funkce

Specifikace

Specifikace

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 0,25 cm
Šířka výrobku
  • 3,5 cm
Výška výrobku
  • 6,5 cm
Hmotnost výrobku
  • 12x3,9g
Délka balení
  • 15 cm
Šířka balení
  • 10 cm
Výška balení
  • 2,5 cm
Hmotnost balení
  • 26 g

Odolnost

Pouzdro
  • 100% recyklovaný papír（není zahrnutý štítek）
Uživatelská příručka
  • Není k dispozici

Technické údaje

Počet v balení
  • 12 ks

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Silikagel, netkaná textilie
Funkce
  • Vysoušecí prostředek
Typ výrobku
  • Vysoušecí prostředek

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/PAW0020