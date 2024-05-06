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Philips fontánka na vodu PAW3210/02

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-11%

PAW3210/02

Philips fontánka na vodu PAW3210/02

Cena byla899,00 Kč
799,00 Kč
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1

Dopřejte své kočce tekoucí vodu jako v přírodě.

Hýčkejte je. Vždy.

Fontánka řady 3000 je vybavena miskou vhodnou pro kočičí vousky a zajistí vaší kočce pohodlí a hydrataci. Fontánka má systém vícevrstvé filtrace a snadno omyvatelné části udržují hygienu na úrovni, kterou vaše kočka očekává.

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Icon of EllipseKup teď, zaplať za 30 dní s Klarnou.
undefined2 letá záruka a 30 dní na vrácení.
ID PAW3210/02

Funkce

Specifikace

Specifikace

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 191 mm
Šířka výrobku
  • 214mm
Výška výrobku
  • 183 mm
Hmotnost výrobku
  • 870 g
Délka balení
  • 200 mm
Šířka balení
  • 190 mm
Výška balení
  • 200 mm
Hmotnost balení
  • 263 g

Kompatibilita

Dodávané příslušenství 1
  • Adaptér (x1)
Dodávané příslušenství 2
  • Kabel (x1)
Dodávané příslušenství 3
  • Filtr (x1)
Související příslušenství 1
  • Stručný návod (x1)
Související příslušenství 2
  • IIB (x1)

Odolnost

Odolné vůči počasí
  • NE
Hodnocení IP
  • NE
Pouzdro
  • 100% recyklovaný papír
Uživatelská příručka
  • 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Napájení
  • DC 5V/1A
Napětí
  • 100 – 240 V AC
Frekvence
  • 50/60 Hz
Počet v balení
  • 1
Výrobek na baterie
  • NE
Hodnocení energetické účinnosti
  • NE

Bezpečnostní vybavení

Automatické vypnutí
  • ANO
Dětský zámek
  • NE

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Plast
Funkce
  • Vodní fontánka pro zvíře
Typ výrobku
  • Chytrá fontánka pro zvíře
Certifikace
  • CE/ROHS/REACH/CB
Kapacita nádržky na vodu
  • 2,2 l
Délka kabelu
  • 1,5 metru
Technologie
  • Senzor pohybu
Zabudovaný vypínač
  • ANO
Kontrolka napájení
  • ANO
Části lze mýt v myčce
  • NE
Indikátor úrovně kapacity
  • ANO
Bez BPA
  • NE
Připojení k internetu
  • NE
Kompatibilita s chytrou domácností
  • NE
Dosah Wi-Fi
  • NE
Záruka
  • 2 roky
Kompatibilní se suchým krmivem
  • NE
Kompatibilní s polosuchým krmivem
  • NE
Vyměnitelná baterie
  • NE
Samočisticí funkce
  • NE
Prohlášení o shodě pro EU
  • ANO

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/PAW3210