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Philips fontánka na vodu PAW3210/02
-11%
PAW3210/02
Philips fontánka na vodu PAW3210/02
Cena byla
899,00 Kč
799,00 Kč
Dopřejte své kočce tekoucí vodu jako v přírodě.
Hýčkejte je. Vždy.
Fontánka řady 3000 je vybavena miskou vhodnou pro kočičí vousky a zajistí vaší kočce pohodlí a hydrataci. Fontánka má systém vícevrstvé filtrace a snadno omyvatelné části udržují hygienu na úrovni, kterou vaše kočka očekává.
ID PAW3210/02
Funkce
Specifikace
Specifikace
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Kompatibilita
|Dodávané příslušenství 1
|Dodávané příslušenství 2
|Dodávané příslušenství 3
|Související příslušenství 1
|Související příslušenství 2
Odolnost
|Odolné vůči počasí
|Hodnocení IP
|Pouzdro
|Uživatelská příručka
Technické údaje
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Počet v balení
|Výrobek na baterie
|Hodnocení energetické účinnosti
Bezpečnostní vybavení
|Automatické vypnutí
|Dětský zámek
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Funkce
|Typ výrobku
|Certifikace
|Kapacita nádržky na vodu
|Délka kabelu
|Technologie
|Zabudovaný vypínač
|Kontrolka napájení
|Části lze mýt v myčce
|Indikátor úrovně kapacity
|Bez BPA
|Připojení k internetu
|Kompatibilita s chytrou domácností
|Dosah Wi-Fi
|Záruka
|Kompatibilní se suchým krmivem
|Kompatibilní s polosuchým krmivem
|Vyměnitelná baterie
|Samočisticí funkce
|Prohlášení o shodě pro EU
Země původu
|Vyrobeno v
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info