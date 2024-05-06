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Philips HomeRun Náhradní sada pro řady 2000 a 3000
XV1433/00
Philips HomeRun Náhradní sada pro řady 2000 a 3000
659,00 Kč
Náhradní sada pro robotické vysavače HomeRun 2000 a 3000 Series
Originální náhradní sada
Vše, co potřebujete k údržbě robotického vysavače HomeRun 2000 a 3000 Series. Originální náhradní sada obsahuje 2 filtry EPA11, 1 hlavní kartáč a 1 boční kartáč. Kompatibilní s modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 a XU3110.
ID XV1433/00
Funkce
Specifikace
Specifikace
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Technické údaje
|Počet v balení
|Výrobek na baterie
Země původu
|Vyrobeno v
Kompatibilita
|Dodávané příslušenství 1
|Dodávané příslušenství 2
|Dodávané příslušenství 3
|Související příslušenství 1
|Související příslušenství 2
|Kompatibilní s
Obecné specifikace
|Typ výrobku
|Primární materiál
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info