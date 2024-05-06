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Philips HomeRun Náhradní sada pro řady 2000 a 3000

XV1433/00

Philips HomeRun Náhradní sada pro řady 2000 a 3000

659,00 Kč
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
RFT XV1433_00_EU9
PUP_XU2000_15_Pet_Friendly_1x1_SRGB

Náhradní sada pro robotické vysavače HomeRun 2000 a 3000 Series

Originální náhradní sada

Vše, co potřebujete k údržbě robotického vysavače HomeRun 2000 a 3000 Series. Originální náhradní sada obsahuje 2 filtry EPA11, 1 hlavní kartáč a 1 boční kartáč. Kompatibilní s modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 a XU3110.

undefinedVšechny nákupy s dopravou zdarma
undefined2-3 pracovní dny
Icon of EllipseKup teď, zaplať za 30 dní s Klarnou.
undefined2 letá záruka a 60 dní na vrácení.
ID XV1433/00

Funkce

Specifikace

Specifikace

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • Filtr: 10 cm, hlavní kartáč: 18 cm, boční kartáč: 16 cm
Šířka výrobku
  • Filtr: 4 cm, hlavní kartáč: 4 cm, boční kartáč: 16 cm
Výška výrobku
  • Filtr: 1 cm, hlavní kartáč: 4 cm, boční kartáč: 3 cm
Hmotnost výrobku
  • Filtr: 0,004 kg, hlavní kartáč: 0,06 kg, boční kartáč: 0,0056 kg
Délka balení
  • 18,4 cm
Šířka balení
  • 7,8 cm
Výška balení
  • 20,4 cm
Hmotnost balení
  • 0,27 kg

Technické údaje

Počet v balení
  • 4
Výrobek na baterie
  • Ne

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Kompatibilita

Dodávané příslušenství 1
  • 2x omyvatelný filtr EPA
Dodávané příslušenství 2
  • 1x hlavní kartáč
Dodávané příslušenství 3
  • 1x boční kartáč
Související příslušenství 1
  • XV1430/00
Související příslušenství 2
  • FC8022/04
Kompatibilní s
  • XU2000, XU2100, XU3000, XU3100

Obecné specifikace

Typ výrobku
  • Originální sada pro údržbu k robotům HomeRun 2000 a 3000 Series
Primární materiál
  • Plast ABS

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/XV1433