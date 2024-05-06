Series 9000 AquaTrio Příslušenství Náhradní kartáče
XV1793/01
Series 9000 AquaTrio Příslušenství Náhradní kartáče
1 049,00 Kč
Náhradní kartáče
Originální náhradní kartáče pro bezdrátový vysavač a mop AquaTrio
Sada náhradních kartáčů, které jsou kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na suché a mokré čištění Philips Series 9000 AquaTrio. Sada obsahuje 2 mimořádně jemné kartáče Power Brush z mikrovlákna. Výměna se doporučuje každých šest měsíců.
ID XV1793/01
Funkce
Specifikace
Specifikace
Obsah
|Náhradní kartáče
Obecné specifikace
|Vhodné pro
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info