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Česká republika Čeština (Čeština)

Series 9000 AquaTrio Příslušenství Náhradní kartáče

XV1793/01

Series 9000 AquaTrio Příslušenství Náhradní kartáče

1 049,00 Kč
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Náhradní kartáče

Originální náhradní kartáče pro bezdrátový vysavač a mop AquaTrio

Sada náhradních kartáčů, které jsou kompatibilní s bezdrátovým vysavačem na suché a mokré čištění Philips Series 9000 AquaTrio. Sada obsahuje 2 mimořádně jemné kartáče Power Brush z mikrovlákna. Výměna se doporučuje každých šest měsíců.

undefinedDoprava a vrácení zboží zdarma
undefined2-3 pracovní dny
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ID XV1793/01

Funkce

Specifikace

Specifikace

Obsah

Náhradní kartáče
  • 2 kartáče

Obecné specifikace

Vhodné pro
  • XW7110, XW9382, XW9383, XW9385

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/XV1793