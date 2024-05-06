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Descalcificador para cafeteras espresso

CA6700/10

Descalcificador para cafeteras espresso

€ 8,49
CA6700 Standard image
CA6700 Standard image
CA6700 Render Alternative
CA6700 PDP

Elimina la cal y prolonga la vida útil del aparato

Es esencial descalcificar la cafetera con regularidad para mantener un mejor rendimiento y así ofrecerte el mejor café. Utiliza solo el descalcificador de Philips para garantizar la máxima vida útil y seguridad de tus aparatos Philips y Saeco.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID CA6700/10

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del embalaje
  • 4,00 cm
Anchura del embalaje
  • 6,60 cm
Altura del embalaje
  • 16,90 cm

Compatibilidad

Cafeteras
  • Series 800, 1200, 2200, 3200, 4300, 4400, 5400, 5500, GranAroma, Xelsis y semiautomáticas

Especificación general

Tipo de producto
  • Accesorio
Material principal
  • Líquido
Certificaciones

País de origen

Fabricada en
  • Alemania

Durabilidad

Embalaje
  • 70 % de material reciclado
Manual del usuario
  • > 75 % de papel reciclado
Fecha de caducidad
  • 2 años de autonomía a partir de la fecha de producción

Especificaciones técnicas

Artículos en el paquete
  • 1

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/CA6700