Descalcificador para cafeteras espresso
CA6700/10
Descalcificador para cafeteras espresso
€ 8,49
Elimina la cal y prolonga la vida útil del aparato
Es esencial descalcificar la cafetera con regularidad para mantener un mejor rendimiento y así ofrecerte el mejor café. Utiliza solo el descalcificador de Philips para garantizar la máxima vida útil y seguridad de tus aparatos Philips y Saeco.
ID CA6700/10
Características
Especificaciones
Especificaciones
Peso y dimensiones
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
Compatibilidad
|Cafeteras
Especificación general
|Tipo de producto
|Material principal
|Certificaciones
País de origen
|Fabricada en
Durabilidad
|Embalaje
|Manual del usuario
|Fecha de caducidad
Especificaciones técnicas
|Artículos en el paquete
Soporte, manual e información de seguridad