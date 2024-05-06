Philips Serie 5000 Calefactor cerámico
CX5120/11
Philips Serie 5000 Calefactor cerámico
€ 99,99
Potente calefacción con óptima eficiencia energética
Consume hasta un 50 % menos que calefactores convencionales (1)
Disfruta de una calefacción potente y un control sencillo de la temperatura gracias a un calentamiento rápido en 2 s con potencia ajustable de hasta 2000 W, tecnología Eco AI para ahorrar energía, conectividad con aplicaciones y funciones de seguridad avanzadas.
ID CX5120/11
Características
Especificaciones
Especificaciones
Especificación general
|Tipo de producto
|Tecnología
|Color
|Material principal
|Conectividad a Internet
|Rango Wi-Fi
|Compatibilidad con hogar inteligente
País de origen
|Fabricada en
Rendimiento
|Tamaño de la sala recomendado
Medidas de seguridad
|Protección contra el sobrecalentamiento
|Protección antivuelco
|Desconexión automática
|Ignición retardada
|Enchufe certificado
Eficiencia energética
|Consumo de energía en espera
|Voltaje
|Frecuencia
Facilidad de uso
|Longitud del cable
|Programar
|Temporizador
|Interfaz
Mantenimiento
|Garantía
Peso y dimensiones
|Altura del producto
|Peso del producto
|Anchura del producto
|Longitud del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificaciones técnicas
|Máxima potencia
|Ajustes de potencia
|Control de temperatura
|Pantalla de temperatura
|Modo de ventilación
|Rango de oscilación
|Mín. nivel de sonido
|Máx. nivel de sonido
Soporte, manual e información de seguridad