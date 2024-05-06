Philips Serie 5000 Calefactor cerámico

Potente calefacción con óptima eficiencia energética Consume hasta un 50 % menos que calefactores convencionales (1)

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