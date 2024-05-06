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Philips Serie 5000 Calefactor cerámico

CX5120/11

Philips Serie 5000 Calefactor cerámico

€ 99,99
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Potente calefacción con óptima eficiencia energética

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undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID CX5120/11

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificación general

Tipo de producto
  • Calefactor
Tecnología
  • Tecnología Eco AI
Color
  • Gris oscuro, negro
Material principal
  • Plástico
Conectividad a Internet
Rango Wi-Fi
  • 2,4 GHz
Compatibilidad con hogar inteligente
  • Sí (Alexa y Google Voice)

País de origen

Fabricada en
  • China

Rendimiento

Tamaño de la sala recomendado
  • 20 m²

Medidas de seguridad

Protección contra el sobrecalentamiento
Protección antivuelco
Desconexión automática
Ignición retardada
Enchufe certificado
  • CE, UKCA, IEC

Eficiencia energética

Consumo de energía en espera
  • < 2 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50/60 Hz

Facilidad de uso

Longitud del cable
  • 1,7 m
Programar
Temporizador
  • 1-12 horas
Interfaz
  • Táctil, interfaz, LED

Mantenimiento

Garantía
  • 2 años

Peso y dimensiones

Altura del producto
  • 580 mm
Peso del producto
  • 2,40 kg
Anchura del producto
  • 196 mm
Longitud del producto
  • 212 mm
Longitud del embalaje
  • 232 mm
Anchura del embalaje
  • 213 mm
Altura del embalaje
  • 620 mm
Peso del embalaje
  • 3,30 kg

Especificaciones técnicas

Máxima potencia
  • 2000 W
Ajustes de potencia
  • 2 (1200 W, 2000 W)
Control de temperatura
  • 1-37 °C
Pantalla de temperatura
  • Sí (en el dispositivo)
Modo de ventilación
  • No
Rango de oscilación
  • 60°
Mín. nivel de sonido
  • 40,5 dB (A)
Máx. nivel de sonido
  • 55 dB (A)

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/CX5120