Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automática

12 deliciosos cafés de granos recién molidos, más fácil que nunca LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia*

Prepara fácilmente variedades de café aromáticas, como un espreso, café, cappuccino y leche manchada, con solo tocar un botón. LatteGo añade una cremosa capa de espuma de leche a las variedades con leche, es fácil de configurar y puede limpiarse en tan solo 15 segundos*