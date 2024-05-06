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Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automática

EP5447/90

Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automática

€ 669,99
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undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID EP5447/90

Características

Especificaciones

Especificaciones

Características técnicas

Clasificación de eficiencia energética
  • Clase A
Alimentación
  • 1500 W
Voltaje
  • 230 V
Frecuencia
  • 50 Hz
Unidades por paquete
  • 1

Durabilidad

Manual del usuario
  • >75 % de papel reciclado
Embalaje
  • >95% de materiales reciclados

Eficiencia energética

Consumo de energía en modo de espera
  • 0,2 W
Consumo de energía en modo apagado
  • No disponible
Consumo de energía en modo de espera en red
  • No disponible
Tiempo hasta el cambio automático al modo de espera
  • 30 min
Estándar de medición
  • EN 50564:2011

Medidas de seguridad

Temporizador de apagado automático
Certificación de seguridad

País de origen

Fabricada en
  • China

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 433mm
Anchura del producto
  • 246 mm
Altura del producto
  • 371mm
Peso del producto
  • 8kg
Longitud del embalaje
  • 491,5mm
Anchura del embalaje
  • 287,5mm
Altura del embalaje
  • 487mm
Peso del embalaje
  • 10-12,3 kg

Características generales

Fuente de café
  • Granos frescos
Interacción con el usuario
  • Toque de un botón
Tipo de producto
  • Cafetera totalmente automática
Bebidas
  • Espreso, café, americano, cappuccino, leche manchada, café con leche corto, café con leche, café latte, café crema, cortado, espreso largo, función de tazas de viaje, espuma de leche, agua caliente
Bebidas preprogramadas
  • 12
Número de tazas
  • 2
Presión
  • 15 bares
Molinillo integrado
Ajustes del molinillo
  • 12
Capacidad del depósito de granos de café
  • 275 g
Espuma de leche
Solución para leche
  • LatteGo
Jarra de leche
  • 0,26 l
Capacidad del depósito de agua
  • 1,8 l
Perfiles
  • 4 + invitado
Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Metal
Tecnología
  • Inicio rápido, LatteGo, preparación silenciosa
Interfaz
  • Pantalla TFT intuitiva
Garantía
  • 2 años
Conectividad
  • No
Piezas aptas para el lavavajillas

Compatibilidad

Accesorios incluidos 2
  • Cuchara medidora
Accesorios incluidos 3
  • Tira de prueba de dureza del agua
Accesorios incluidos 4
  • Filtro AquaClean
Accesorios incluidos 5
  • Tapa para almacenamiento de LatteGo
Accesorios relacionados 1
  • Pastillas desengrasantes para cafeteras
Accesorios relacionados 2
  • Descalcificador para cafeteras espresso
Accesorios relacionados 3
  • Cepillo de limpieza
Accesorios relacionados 4
  • Lubricante para el sistema de preparación de Philips

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/EP5447