Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automática
EP5447/90
Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automática
€ 669,99
12 deliciosos cafés de granos recién molidos, más fácil que nunca
LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia*
Prepara fácilmente variedades de café aromáticas, como un espreso, café, cappuccino y leche manchada, con solo tocar un botón. LatteGo añade una cremosa capa de espuma de leche a las variedades con leche, es fácil de configurar y puede limpiarse en tan solo 15 segundos*
ID EP5447/90
Características
Especificaciones
Especificaciones
Características técnicas
|Clasificación de eficiencia energética
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por paquete
Durabilidad
|Manual del usuario
|Embalaje
Eficiencia energética
|Consumo de energía en modo de espera
|Consumo de energía en modo apagado
|Consumo de energía en modo de espera en red
|Tiempo hasta el cambio automático al modo de espera
|Estándar de medición
Medidas de seguridad
|Temporizador de apagado automático
|Certificación de seguridad
País de origen
|Fabricada en
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Características generales
|Fuente de café
|Interacción con el usuario
|Tipo de producto
|Bebidas
|Bebidas preprogramadas
|Número de tazas
|Presión
|Molinillo integrado
|Ajustes del molinillo
|Capacidad del depósito de granos de café
|Espuma de leche
|Solución para leche
|Jarra de leche
|Capacidad del depósito de agua
|Perfiles
|Material principal
|Material secundario
|Tecnología
|Interfaz
|Garantía
|Conectividad
|Piezas aptas para el lavavajillas
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 2
|Accesorios incluidos 3
|Accesorios incluidos 4
|Accesorios incluidos 5
|Accesorios relacionados 1
|Accesorios relacionados 2
|Accesorios relacionados 3
|Accesorios relacionados 4
Soporte, manual e información de seguridad