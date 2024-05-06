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Accesorio para Airfryer Kit de horneado XL

HD9945/01

Accesorio para Airfryer Kit de horneado XL

€ 31,99
Standard Product Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
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Product Detail Photograph Philips Airfryer XL Accessory Kit
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Kit de horneado XL

Accesorios para dominar el horneado con tu Airfryer

Este kit de horneado es el accesorio perfecto para ampliar la versatilidad de tu Airfryer XL. Cocina y hornea deliciosas lasañas, cazuelas, curry, sopas, tartas, magdalenas... ¡y mucho más!

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
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undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HD9945/01

Características

Especificaciones

Especificaciones

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 199
Anchura del producto
  • 189
Altura del producto
  • 80
Peso del producto
  • 0,4 kg
Longitud del embalaje
  • 210
Anchura del embalaje
  • 210
Altura del embalaje
  • 90
Peso del embalaje
  • 0,512 kg

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Unidades por paquete
  • 1
Clasificación de eficiencia energética
  • N/D
Producto con pilas/batería
  • No

Especificación general

Material principal
  • Acero cromado

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HD9945