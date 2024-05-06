Accesorio para Airfryer Kit de horneado XL
HD9945/01
Accesorio para Airfryer Kit de horneado XL
€ 31,99
Kit de horneado XL
Accesorios para dominar el horneado con tu Airfryer
Este kit de horneado es el accesorio perfecto para ampliar la versatilidad de tu Airfryer XL. Cocina y hornea deliciosas lasañas, cazuelas, curry, sopas, tartas, magdalenas... ¡y mucho más!
ID HD9945/01
Características
Especificaciones
Especificaciones
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
País de origen
|Fabricada en
Especificaciones técnicas
|Unidades por paquete
|Clasificación de eficiencia energética
|Producto con pilas/batería
Especificación general
|Material principal
Soporte, manual e información de seguridad