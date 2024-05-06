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Edición Eco Conscious Batidora serie 5000

HR2500/00

Edición Eco Conscious Batidora serie 5000

€ 67,99
HR2500 00 RFT RGB
HR2500 00 RFT RGB
HR2500 00 F1 RGB
HR2500 00 F2 RGB
HR2500 00 APS1 RGB
HR2500 00 APS2 RGB
HR2500 00 Lifestyle 1 PDP RGB
HR2500 00 APS3 RGB
HR2500 00 Lifestyle 2 PDP RGB
HR2500 00 Lifestyle 5 PDP RGB
KA Recipe App RGB

Diseñado para proteger el planeta

Con la batidora edición Eco Conscious de Philips

Prepara tu batido mañanero favorito para llevar con un estilo elegante y un rendimiento impecable. Diseño sostenible con bioplásticos* y plásticos reciclados***.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HR2500/00

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 11,8
Anchura del producto
  • 11,6
Altura del producto
  • 36
Peso del producto
  • 1,02
Longitud del embalaje
  • 14
Anchura del embalaje
  • 24
Altura del embalaje
  • 25
Peso del embalaje
  • 1,42

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Metal
Funciones
  • Batidoras de vaso
Tipo de producto
  • Batidora
Número de tazas
  • 2
Patas antideslizantes
Interfaz
  • gira la jarra en la unidad principal
Longitud del cable
  • 0,85
Tecnología
  • Tecnología ProBlend
Interruptor de encendido/apagado integrado
Termostato ajustable
  • No
Piloto de encendido
  • No
Asas de tacto frío
  • No
Piezas aptas para el lavavajillas
  • No
Indicador de nivel de capacidad
Material de la jarra
  • Tritan reciclado
Material de la cuchilla
  • acero inoxidable
Rotaciones por minuto (RPM)
  • 25 000
Sin BPA
Función Pulse
Cuchillas desmontables
Capacidad para picar hielo
Capacidad para batir ingredientes calientes
  • No
Libro de recetas
  • No
Nivel de ruido (estándar)
  • Lc = 86 dB (A)
Garantía
  • 2 años

Durabilidad

Funda
  • >90 % de materiales reciclados
Manual del usuario
  • >98 % de papel reciclado

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Tapa del vaso
Accesorios incluidos 2
  • Manual del usuario
Accesorios incluidos 3
  • Tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas

Potencia
  • 350 W
Voltaje
  • 230 V
Frecuencia
  • 50
Unidades por paquete
  • 1
Producto con pilas/batería
  • No

Medidas de seguridad

Certificación de seguridad
Desconexión automática
  • No
Indicador de temperatura
  • No
Parada automática de la cuchilla
  • No
Bloqueo infantil
  • No

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HR2500

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