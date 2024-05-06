Edición Eco Conscious Batidora serie 5000
HR2500/00
Edición Eco Conscious Batidora serie 5000
€ 67,99
Diseñado para proteger el planeta
Con la batidora edición Eco Conscious de Philips
Prepara tu batido mañanero favorito para llevar con un estilo elegante y un rendimiento impecable. Diseño sostenible con bioplásticos* y plásticos reciclados***.
ID HR2500/00
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificación general
|Material principal
|Material secundario
|Funciones
|Tipo de producto
|Número de tazas
|Patas antideslizantes
|Interfaz
|Longitud del cable
|Tecnología
|Interruptor de encendido/apagado integrado
|Termostato ajustable
|Piloto de encendido
|Asas de tacto frío
|Piezas aptas para el lavavajillas
|Indicador de nivel de capacidad
|Material de la jarra
|Material de la cuchilla
|Rotaciones por minuto (RPM)
|Sin BPA
|Función Pulse
|Cuchillas desmontables
|Capacidad para picar hielo
|Capacidad para batir ingredientes calientes
|Libro de recetas
|Nivel de ruido (estándar)
|Garantía
Durabilidad
|Funda
|Manual del usuario
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios incluidos 2
|Accesorios incluidos 3
Especificaciones técnicas
|Potencia
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por paquete
|Producto con pilas/batería
Medidas de seguridad
|Certificación de seguridad
|Desconexión automática
|Indicador de temperatura
|Parada automática de la cuchilla
|Bloqueo infantil
Soporte, manual e información de seguridad
Mini serie 3000 Batidora Philips
HR2512_90
- Motor de larga duración
- Diseño compacto y almacenamiento fácil
- Limpieza rápida
Mini serie 3000 Batidora Philips
HR2511_00
- Motor de larga duración
- Diseño compacto y almacenamiento fácil
- Limpieza rápida
Mini serie 3000 Batidora Philips
HR2511_90
- Motor de larga duración
- Diseño compacto y almacenamiento fácil
- Limpieza rápida
Mini serie 3000 Batidora Philips
HR2510_00
- Motor de larga duración
- Diseño compacto y almacenamiento fácil
- Limpieza rápida
Mini serie 3000 Batidora Philips
HR2510_90
- Motor de larga duración
- Diseño compacto y almacenamiento fácil
- Limpieza rápida