Philips Serie 2000 Humidificador de aire
HU2716/10
Philips Serie 2000 Humidificador de aire
€ 99,99
Respira la diferencia
Humidifica el aire seco y se ajusta automáticamente
Llena tu hogar de aire limpio y comodidad. La tecnología NanoCloud humidifica sin polvo blanco y sin dejar lugares húmedos, con hasta un 99 % menos de bacterias(1). Los sensores inteligentes y la distribución del aire uniforme proporcionan la humedad ideal en toda la estancia.
ID HU2716/10
Características
Especificaciones
Especificaciones
Especificación general
|Tipo de producto
|Tecnología
|Color
|Material principal
|Capacidad del depósito de agua
País de origen
|Fabricada en
Rendimiento
|Autonomía de la batería
|Tasa de humidificación
|Tamaño máximo de la sala
Compatibilidad
|Accesorios incluidos 1
|Accesorios relacionados 1
Medidas de seguridad
|Desconexión automática
|Alerta de depósito de agua lleno
Eficiencia energética
|Consumo de energía en espera
|Voltaje
|Frecuencia
|Máxima potencia
Facilidad de uso
|Longitud del cable
|Modos
|Modo Sueño
|Posiciones de velocidad
|Ajustes de humedad
|Temporizador
|Información de la calidad del aire
|Interfaz
Mantenimiento
|Garantía
|Vida útil del filtro
Peso y dimensiones
|Altura del producto
|Peso del producto
|Anchura del producto
|Longitud del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
Especificaciones técnicas
|Sensor de humedad
|Mín. nivel de sonido
|Máx. nivel de sonido
Soporte, manual e información de seguridad