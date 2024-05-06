Philips Serie 2000 Humidificador de aire

Respira la diferencia Humidifica el aire seco y se ajusta automáticamente

Llena tu hogar de aire limpio y comodidad. La tecnología NanoCloud humidifica sin polvo blanco y sin dejar lugares húmedos, con hasta un 99 % menos de bacterias(1). Los sensores inteligentes y la distribución del aire uniforme proporcionan la humedad ideal en toda la estancia.