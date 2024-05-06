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Philips Serie 2000 Humidificador de aire

HU2716/10

Philips Serie 2000 Humidificador de aire

€ 99,99
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
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Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
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Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
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undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID HU2716/10

Características

Especificaciones

Especificaciones

Especificación general

Tipo de producto
  • Humidificador
Tecnología
  • Humidificación evaporativa
Color
  • Blanco/oro rosa
Material principal
  • Plástico
Capacidad del depósito de agua
  • 2 l

País de origen

Fabricada en
  • China

Rendimiento

Autonomía de la batería
  • 15 horas
Tasa de humidificación
  • 200 ml/h
Tamaño máximo de la sala
  • 32 m²

Compatibilidad

Accesorios incluidos 1
  • Filtro de humidificación
Accesorios relacionados 1
  • Filtro de humidificación (FY3446)

Medidas de seguridad

Desconexión automática
Alerta de depósito de agua lleno

Eficiencia energética

Consumo de energía en espera
  • <0,5 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50/60 Hz
Máxima potencia
  • 17 W

Facilidad de uso

Longitud del cable
  • 1,6 m
Modos
  • Modo Auto, modo Sueño
Modo Sueño
Posiciones de velocidad
  • 3
Ajustes de humedad
  • 40 %, 50 %, 60 %
Temporizador
  • 1-9 horas
Información de la calidad del aire
  • Numérica
Interfaz
  • Táctil, numérico, LED

Mantenimiento

Garantía
  • 2 años
Vida útil del filtro
  • Hasta 6 meses

Peso y dimensiones

Altura del producto
  • 350 mm
Peso del producto
  • 2,56 kg
Anchura del producto
  • 220 mm
Longitud del producto
  • 220 mm
Longitud del embalaje
  • 280 mm
Anchura del embalaje
  • 280 mm
Altura del embalaje
  • 400 mm
Peso del embalaje
  • 3,68 kg

Especificaciones técnicas

Sensor de humedad
Mín. nivel de sonido
  • 33 dB (A)
Máx. nivel de sonido
  • 47 dB (A)

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/HU2716