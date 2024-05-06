Airfryer Serie 2000 Freidora de aire 13 en 1 negra

Observa cómo se cocinan platos sabrosos sin esfuerzo Sin complicaciones con airfry, hornea, asa a la parrilla y más

Crujiente por fuera, tierno por dentro. La exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin que esto afecte al sabor. Observa el proceso de cocción a través de la ventana mientras tus ingredientes favoritos se transforman en platos deliciosos en menos de 15 minutos.