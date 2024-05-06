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Airfryer Serie 2000 Freidora de aire 13 en 1 negra

NA231/00

Airfryer Serie 2000 Freidora de aire 13 en 1 negra

114,99 €
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Observa cómo se cocinan platos sabrosos sin esfuerzo

Sin complicaciones con airfry, hornea, asa a la parrilla y más

Crujiente por fuera, tierno por dentro. La exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin que esto afecte al sabor. Observa el proceso de cocción a través de la ventana mientras tus ingredientes favoritos se transforman en platos deliciosos en menos de 15 minutos.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID NA231/00

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 1700 W
Voltaje
  • 220 - 240V
Frecuencia
  • 50-60 Hz
Unidades por paquete
  • 1
Producto con pilas/batería
  • No

Durabilidad

Funda
  • >90 % de materiales reciclados
Manual
  • Papel 100 % reciclado

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Metal
Capacidad
  • 6,2 l
Resistente al calor
Patas antideslizantes
Tapa transparente
  • No
Interfaz
  • Digital
Longitud del cable
  • 0,8 m
Recogecable
Función de conservación del calor
Programas
  • 9
Interfaz digital con pantalla táctil
  • Función de cocción preestablecida
Número de cestas
  • 1
Cesta desmontable
Temporizador
Control remoto
  • No
Conectividad a Internet
  • No
Tecnología
  • Tecnología Rapid Air
Interruptor de encendido/apagado integrado
Desconexión automática
Termostato ajustable
  • No
Piloto de encendido
  • No
Asas de tacto frío
Apta para lavavajillas
Indicador de temperatura
Carcasa de pared fría
Temperatura máxima (°C)
  • 200 grados
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  • Set de cocción de 2 capas
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  • Set de grill
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  • Set de desayuno
Capa antiadherente
Garantía
  • 2
Cesta única o doble
  • Cesta única
Conectividad
  • No conectada

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 30,9
Anchura del producto
  • 40,3
Altura del producto
  • 30,8
Peso del producto
  • 4,3 kg
Tamaño del producto
  • 30,9 x 40,3 x 30,8 cm
Longitud del embalaje
  • 37
Anchura del embalaje
  • 37
Altura del embalaje
  • 33,5
Peso del embalaje
  • 5,5 kg
Tamaño del embalaje
  • 37 x 37 x 33,5 cm

Especificación general

Piezas aptas para el lavavajillas

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/NA231