Airfryer Dual Basket Serie 3000 Cesta doble de Airfryer
NA352/00
Airfryer Dual Basket Serie 3000 Cesta doble de Airfryer
€ 199,99
Gana tiempo. 2 cestas, 2 tamaños
Crujientes, tiernos y uniformemente cocinados en todo momento
Philips Airfryer Dual Basket Serie 3000 te permite tener tus platos listos a la vez. Disfruta de una cocina sabrosa y saludable con una cesta tamaño XL para tus platos principales y una cesta más pequeña para guarniciones, acompañamientos o platos para una persona.
ID NA352/00
Características
Especificaciones
Especificaciones
País de origen
|Fabricada en
Especificaciones técnicas
|Alimentación
|Voltaje
|Frecuencia
|Unidades por paquete
|Producto con pilas/batería
Durabilidad
|Funda
|Manual
Especificación general
|Material principal
|Material secundario
|Capacidad
|Resistente al calor
|Patas antideslizantes
|Tapa transparente
|Interfaz
|Longitud del cable
|Recogecable
|Función de conservación del calor
|Programas
|Interfaz digital con pantalla táctil
|Número de cestas
|Cesta desmontable
|Temporizador
|Control remoto
|Conectividad a Internet
|Tecnología
|Interruptor de encendido/apagado integrado
|Desconexión automática
|Termostato ajustable
|Piloto de encendido
|Asas de tacto frío
|Apta para lavavajillas
|Indicador de temperatura
|Carcasa de pared fría
|Temperatura máxima (°C)
|Capa antiadherente
|Garantía
|Cesta única o doble
|Conectividad
Peso y dimensiones
|Longitud del producto
|Anchura del producto
|Altura del producto
|Peso del producto
|Tamaño del producto
|Longitud del embalaje
|Anchura del embalaje
|Altura del embalaje
|Peso del embalaje
|Tamaño del embalaje
Especificación general
|Piezas aptas para el lavavajillas
Soporte, manual e información de seguridad