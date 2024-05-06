Airfryer Dual Basket Serie 3000 Cesta doble de Airfryer

Gana tiempo. 2 cestas, 2 tamaños Crujientes, tiernos y uniformemente cocinados en todo momento

Philips Airfryer Dual Basket Serie 3000 te permite tener tus platos listos a la vez. Disfruta de una cocina sabrosa y saludable con una cesta tamaño XL para tus platos principales y una cesta más pequeña para guarniciones, acompañamientos o platos para una persona.