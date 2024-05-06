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Airfryer Dual Basket Serie 3000 Cesta doble de Airfryer

NA352/00

Airfryer Dual Basket Serie 3000 Cesta doble de Airfryer

€ 199,99
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Gana tiempo. 2 cestas, 2 tamaños

Crujientes, tiernos y uniformemente cocinados en todo momento

Philips Airfryer Dual Basket Serie 3000 te permite tener tus platos listos a la vez. Disfruta de una cocina sabrosa y saludable con una cesta tamaño XL para tus platos principales y una cesta más pequeña para guarniciones, acompañamientos o platos para una persona.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID NA352/00

Características

Especificaciones

Especificaciones

País de origen

Fabricada en
  • China

Especificaciones técnicas

Alimentación
  • 2750 W
Voltaje
  • 220-240 V
Frecuencia
  • 50 Hz
Unidades por paquete
  • 1
Producto con pilas/batería
  • No

Durabilidad

Funda
  • >25 % de contenido reciclado
Manual
  • 100 %

Especificación general

Material principal
  • Plástico
Material secundario
  • Metal
Capacidad
  • 9 l
Resistente al calor
Patas antideslizantes
Tapa transparente
  • No
Interfaz
  • Digital
Longitud del cable
  • 0,8
Recogecable
Función de conservación del calor
  • No
Programas
  • 8 modos
Interfaz digital con pantalla táctil
Número de cestas
  • 2
Cesta desmontable
Temporizador
Control remoto
  • No
Conectividad a Internet
  • No
Tecnología
  • Rapid Air
Interruptor de encendido/apagado integrado
  • No
Desconexión automática
  • No
Termostato ajustable
  • No
Piloto de encendido
  • No
Asas de tacto frío
Apta para lavavajillas
Indicador de temperatura
Carcasa de pared fría
Temperatura máxima (°C)
  • 200 grados
Capa antiadherente
Garantía
Cesta única o doble
  • Cesta doble
Conectividad
  • No conectado

Peso y dimensiones

Longitud del producto
  • 443,9
Anchura del producto
  • 382,5
Altura del producto
  • 314,2
Peso del producto
  • 7,85 kg
Tamaño del producto
  • 382,5 x 443,9 x 314,2 mm
Longitud del embalaje
  • 490 mm
Anchura del embalaje
  • 390 mm
Altura del embalaje
  • 370 mm
Peso del embalaje
  • 9,68 kg
Tamaño del embalaje
  • 490 mm × 390 mm × 370 mm

Especificación general

Piezas aptas para el lavavajillas

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/NA352