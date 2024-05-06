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Vaporizador de mano serie 1000 Vaporizador manual

STH1010/10

Vaporizador de mano serie 1000 Vaporizador manual

€ 34,99
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Fácil de usar y guardar

Diseño ligero para un planchado rápido

Disfruta de un proceso de vaporización rápido y sencillo con nuestro vaporizador de mano de la serie 1000. Gracias a su diseño ligero y compacto, se convertirá en tu accesorio de estilo definitivo. Lucir un look perfecto nunca había sido tan fácil. Conéctalo y listo.

undefinedEnvío gratuito en pedidos superiores a 20 €
undefined3-6 días laborables
Icon of EllipseCompra ahora. Paga en 30 días con Klarna
undefined3 años de garantía (2 años para productos reacondicionados)
ID STH1010/10

Características

Especificaciones

Especificaciones

Garantía

2 años de garantía mundial

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
  • 9,2 x 19,0 x 11,3 cm
Peso del producto
  • 520 g

Facilidad de uso

Capacidad del depósito de agua
  • 85 nm
Seguro en todos los tejidos planchables
Depósito de agua extraíble
Llenado en cualquier momento durante el uso
Longitud del cable de alimentación
  • 1,6 m
Lista para usar
  • Indicador luminoso
Tiempo de calentamiento
  • 35 s

Accesorios incluidos

Guante para mayor protección

Soporte, manual e información de seguridad

Aquí puede encontrar soporte para el producto, incluyendo manuales de usuario, información de seguridad, preguntas frecuentes y solución de problemas: https://www.home.id/STH1010