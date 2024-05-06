Vaporizador de mano serie 1000 Vaporizador manual
STH1010/10
Vaporizador de mano serie 1000 Vaporizador manual
€ 34,99
Fácil de usar y guardar
Diseño ligero para un planchado rápido
Disfruta de un proceso de vaporización rápido y sencillo con nuestro vaporizador de mano de la serie 1000. Gracias a su diseño ligero y compacto, se convertirá en tu accesorio de estilo definitivo. Lucir un look perfecto nunca había sido tan fácil. Conéctalo y listo.
ID STH1010/10
Características
Especificaciones
Especificaciones
Garantía
|2 años de garantía mundial
Peso y dimensiones
|Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.)
|Peso del producto
Facilidad de uso
|Capacidad del depósito de agua
|Seguro en todos los tejidos planchables
|Depósito de agua extraíble
|Llenado en cualquier momento durante el uso
|Longitud del cable de alimentación
|Lista para usar
|Tiempo de calentamiento
Accesorios incluidos
|Guante para mayor protección
Soporte, manual e información de seguridad