Vaporizador de mano serie 1000 Vaporizador manual

Fácil de usar y guardar Diseño ligero para un planchado rápido

Disfruta de un proceso de vaporización rápido y sencillo con nuestro vaporizador de mano de la serie 1000. Gracias a su diseño ligero y compacto, se convertirá en tu accesorio de estilo definitivo. Lucir un look perfecto nunca había sido tan fácil. Conéctalo y listo.