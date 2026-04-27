Máquinas de Café para Casa | Cafeteras Eléctricas | Philips Home

Creaciones ilimitadas con cafeteras L'OR

L'OR BARISTA Sublime es la cafetera que te da el control para crear siempre tu expreso ideal. Gracias a su exclusivo sistema de doble dosis, podrás elegir entre preparar dos expresos a la vez o uno doble en una sola taza, perfecto para compartir o cuando necesites un impulso extra.

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