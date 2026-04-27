Máquinas de Café para Casa | Cafeteras Eléctricas | Philips Home

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El mejor café, mejor en casa

¿Por qué no disfrutar de tus bebidas favoritas desde la comodidad de tu hogar? Explora nuestra selección de cafeteras de gran calidad y encuentra la forma perfecta de saborear el café con tus amigos y familiares. leer menos

Cinco cafeteras Philips, preparando latte, espresso, café. Destacado: ajustes personalizados, pantalla táctil intuitiva y espumador de leche integrado.
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Descalcificador para cafeteras espresso

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Accesorios de mantenimiento Filtro antical para el agua

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Cafetera espresso Engrasante para el sistema de preparación de Philips

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