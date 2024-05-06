Air Purifier 3000i Series NanoProtect HEPA Filter
FY3430/30
Air Purifier 3000i Series NanoProtect HEPA Filter
£89.99
Original filter for air purifier 3000i Series
Effectively captures 99.97% of nanoparticles (1)
Original replacement filter for your air purifier: 3-in-1 HEPA NanoProtect, Active Carbon and pre-filter for protection against pollution, pollen, dust, pet allergens and virus particles.
FY3430/30
Features
Specifications
General Specification
|Product Type
|Included in the box
|HEPA NanoProtect
|Pre-filter
|Active carbon
|Lifetime
Performance
|Particle filtration
Weight and Dimensions
|Product Height
|Product Weight
|Product Width
|Product Length
|Package Length
|Package Width
|Package Height
|Package Weight
Replacement
|For Philips air purifier(s)
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