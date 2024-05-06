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Air Purifier 3000i Series NanoProtect HEPA Filter

FY3430/30

Air Purifier 3000i Series NanoProtect HEPA Filter

£89.99
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Original filter for air purifier 3000i Series

Effectively captures 99.97% of nanoparticles (1)

Original replacement filter for your air purifier: 3-in-1 HEPA NanoProtect, Active Carbon and pre-filter for protection against pollution, pollen, dust, pet allergens and virus particles.

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FY3430/30

Features

Specifications

General Specification

Product Type
  • HEPA NanoProtect filter
Included in the box
  • 1 x filter
HEPA NanoProtect
  • Yes
Pre-filter
  • Yes
Active carbon
  • Yes
Lifetime
  • Up to 3 years

Performance

Particle filtration
  • 99.97% at 0.003 microns

Weight and Dimensions

Product Height
  • 317.5 mm
Product Weight
  • 1.316 kg
Product Width
  • 155 mm
Product Length
  • 245 mm
Package Length
  • 256 mm
Package Width
  • 256 mm
Package Height
  • 330 mm
Package Weight
  • 1.684 g

Replacement

For Philips air purifier(s)
  • AC303X, AC3055, AC3058, AC3059

Product Support, User Manual & Safety Information

Find here product support including user manuals, safety information, FAQs and troubleshooting: https://www.home.id/FY3430