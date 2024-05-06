Avance Collection Sitruspresse
HR2752/90
Avance Collection Sitruspresse
kr 1 079,00
Fersk juice uten bråk
Den mest stillegående sitruspressen
Denne Philips-sitruspressen er så stillegående at du kan nyte en rolig start på dagen. Og den kraftige motoren på 85 W gjør jobben enkel.
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ID HR2752/90
Funksjoner
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Opprinnelsesland
|Produsert i
Tekniske spesifikasjoner
|Effekt
|Spenning
|Frekvens
|Batteriprodukt
Sikkerhetsfunksjon
|Automatisk knivstopp
Vekt og mål
|Produktlengde
|Produktbredde
|Produkthøyde
Generelle spesifikasjoner
|Hovedmateriale
|Produkttype
|Sklisikre føtter
|Ledningslengde
|Deler som tåler oppvaskmaskin
|Kannemateriale
|Knivmateriale
|Pulsfunksjon
|Knivene kan tas av
|Garanti
|EU-samsvarserklæring
Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon