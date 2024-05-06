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Avance Collection Sitruspresse

HR2752/90

Avance Collection Sitruspresse

kr 1 079,00
Standard Product Photo Philips Avance Collection Citrus press
Standard Product Photo Philips Avance Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product in Use Photo Philips Avance Collection Citrus press
Product in Use Photo Philips Avance Collection Citrus press
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Citrus press

Fersk juice uten bråk

Den mest stillegående sitruspressen

Denne Philips-sitruspressen er så stillegående at du kan nyte en rolig start på dagen. Og den kraftige motoren på 85 W gjør jobben enkel.

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ID HR2752/90

Funksjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i
  • Kina

Tekniske spesifikasjoner

Effekt
  • 85 W
Spenning
  • 220–240 V
Frekvens
  • 50–60 Hz
Batteriprodukt
  • Nei

Sikkerhetsfunksjon

Automatisk knivstopp
  • Nei

Vekt og mål

Produktlengde
  • 10,4 cm
Produktbredde
  • 10,4 cm
Produkthøyde
  • 11,2 cm

Generelle spesifikasjoner

Hovedmateriale
  • PP
Produkttype
  • Sitruspresse
Sklisikre føtter
  • Ja
Ledningslengde
  • 1 m
Deler som tåler oppvaskmaskin
  • Nei
Kannemateriale
  • i/t
Knivmateriale
  • i/t
Pulsfunksjon
  • Nei
Knivene kan tas av
  • i/t
Garanti
  • Ja
EU-samsvarserklæring
  • Ja

Produktstøtte, manual og sikkerhetsinformasjon

Her finner du produktstøtte, inkludert brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon, vanlige spørsmål og feilsøking: https://www.home.id/HR2752