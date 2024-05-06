Tillbehör till sladdlös dammsugare Miniturboborste

Miniturboborste Rena mjuka ytor snabbt

Miniturboborsten är perfekt för att ta bort husdjurshår från klädsel, säten och mattor. Den är kompakt, kraftfull och effektiv tack vare den roterande och motordrivna borsten. Kompatibel med SpeedPro (Aqua) och serien 5000 (Aqua).