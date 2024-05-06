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Tillbehör till sladdlös dammsugare Miniturboborste

FC8079/01

Tillbehör till sladdlös dammsugare Miniturboborste

630,71 kr
Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079_01
Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079_01

Miniturboborste

Rena mjuka ytor snabbt

Miniturboborsten är perfekt för att ta bort husdjurshår från klädsel, säten och mattor. Den är kompakt, kraftfull och effektiv tack vare den roterande och motordrivna borsten. Kompatibel med SpeedPro (Aqua) och serien 5000 (Aqua).

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ID FC8079/01

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Innehåller

Miniturboborste
  • 1

Allmänna specifikationer

Lämpligt för
  • FC6721–FC6729

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/FC8079