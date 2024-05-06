Tillbehör till sladdlös dammsugare Miniturboborste
FC8079/01
Tillbehör till sladdlös dammsugare Miniturboborste
630,71 kr
Miniturboborste
Rena mjuka ytor snabbt
Miniturboborsten är perfekt för att ta bort husdjurshår från klädsel, säten och mattor. Den är kompakt, kraftfull och effektiv tack vare den roterande och motordrivna borsten. Kompatibel med SpeedPro (Aqua) och serien 5000 (Aqua).
ID FC8079/01
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Innehåller
|Miniturboborste
Allmänna specifikationer
|Lämpligt för
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation