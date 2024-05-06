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Luftfuktare 2000 Series Befuktningsfilter

FY2402/30

Luftfuktare 2000 Series Befuktningsfilter

299,00 kr
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Originalbefuktningsfilter för 2000 Series

NanoCloud-teknik med hygienisk befuktning

Philips originalbefuktningsfilter passar perfekt i din enhet, vilket säkerställer konsekvent höga prestanda. Det använder NanoCloud-teknik för att släppa ut en osynlig sprej som befuktar luften med upp till 99 % mindre bakteriespridning (1)

ID FY2402/30

Funktioner

Specifikationer

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation