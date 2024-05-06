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Luftfuktare 2000 Series Befuktningsfilter
FY2402/30
Luftfuktare 2000 Series Befuktningsfilter
299,00 kr
Originalbefuktningsfilter för 2000 Series
NanoCloud-teknik med hygienisk befuktning
Philips originalbefuktningsfilter passar perfekt i din enhet, vilket säkerställer konsekvent höga prestanda. Det använder NanoCloud-teknik för att släppa ut en osynlig sprej som befuktar luften med upp till 99 % mindre bakteriespridning (1)
ID FY2402/30
Funktioner
Specifikationer
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation