Luftfuktare 2000 Series Befuktningsfilter

Originalbefuktningsfilter för 2000 Series NanoCloud-teknik med hygienisk befuktning

Philips originalbefuktningsfilter passar perfekt i din enhet, vilket säkerställer konsekvent höga prestanda. Det använder NanoCloud-teknik för att släppa ut en osynlig sprej som befuktar luften med upp till 99 % mindre bakteriespridning (1)