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PerfectCare Pure Avkalkningspatron

GC002/00

PerfectCare Pure Avkalkningspatron

kr 232,00
423902178465.
423902178465.
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Pure Anti-scale cartridge

Pure Steam-avkalkningspatron*

99 % kalkfri, ger fem gånger längre livslängd

Pure Steam-avkalkningspatronen passar PerfectCare Pure-ånggeneratorer utrustade med Pure Steam-teknik. Den tar bort 99 % av kalk och ger fem gånger längre livslängd

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ID GC002/00

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Produktstorlek
  • 9,4 x 5,4 x 6,8 cm
Produktens vikt
  • 0,19 kg
Antal patroner i förpackningen
  • 1

Byte

Lämpligt för
  • PerfectCare Pure