PerfectCare Pure Avkalkningspatron
GC002/00
PerfectCare Pure Avkalkningspatron
kr 232,00
Pure Steam-avkalkningspatron*
99 % kalkfri, ger fem gånger längre livslängd
Pure Steam-avkalkningspatronen passar PerfectCare Pure-ånggeneratorer utrustade med Pure Steam-teknik. Den tar bort 99 % av kalk och ger fem gånger längre livslängd
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ID GC002/00
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Tekniska specifikationer
|Produktstorlek
|Produktens vikt
|Antal patroner i förpackningen
Byte
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