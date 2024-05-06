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Pet Series Filter till vattenfontän

PAW0010/01

Pet Series Filter till vattenfontän

199,00 kr
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PAW0010_Filter_D3_1x1
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PAW0010_Filter_D1_16x9
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PAW0010_Filter_PIM_16x9.jpg

Ge din katt naturligt rinnande vatten.

Skäm bort dem. Alltid.

Våra filter garanterar rent och fräscht dricksvatten hela tiden. Tillverkat med aktivt kol säkerställer detta filter att din katt håller sig välhydrerad med kristallklart vatten.

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undefined3-6 arbetsdagar
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undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt.
ID PAW0010/01

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Vikt och mått

Produktlängd
  • 148 mm
Produktbredd
  • 148 mm
Produkthöjd
  • 7 mm
Produktvikt
  • 53 g
Förpackningens längd
  • 15 cm
Förpackningens bredd
  • 15 cm
Förpackningens höjd
  • 2,5 cm
Förpackningens vikt
  • 37 g

Hållbarhet

Väska
  • 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Antal i förpackningen
  • 3 ST.

Allmänna specifikationer

Primärt material
  • Aktivt kol, icke-vävt tyg
Funktioner
  • Filter
Produkttyp
  • Filter
Garanti
  • 2 år

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/PAW0010