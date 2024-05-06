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Pet Series Filter till vattenfontän
PAW0010/01
Pet Series Filter till vattenfontän
199,00 kr
Ge din katt naturligt rinnande vatten.
Skäm bort dem. Alltid.
Våra filter garanterar rent och fräscht dricksvatten hela tiden. Tillverkat med aktivt kol säkerställer detta filter att din katt håller sig välhydrerad med kristallklart vatten.
ID PAW0010/01
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Hållbarhet
|Väska
Tekniska specifikationer
|Antal i förpackningen
Allmänna specifikationer
|Primärt material
|Funktioner
|Produkttyp
|Garanti
Ursprungsland
|Producerad i
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation