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Philips HomeRun Utbytessats för 2000- och 3000-serien
XV1433/00
Philips HomeRun Utbytessats för 2000- och 3000-serien
329,00 kr
Utbytessats till HomeRun-robotdammsugare i 2000- och 3000-serien
för HomeRun 3000 Aqua robotdammsugare och mopp
Allt du behöver för att underhålla din HomeRun-robotdammsugare i 2000- och 3000-serien. Originalutbytessatsen innehåller två stycken EPA11-filter, 1 huvudborste och 1 sidoborste. Passar XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
ID XV1433/00
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Tekniska specifikationer
|Antal i förpackningen
|Batteriprodukt
Ursprungsland
|Producerad i
Kompatibilitet
|Tillbehör som medföljer 1
|Tillbehör som medföljer 2
|Tillbehör som medföljer 3
|Relaterade tillbehör 1
|Relaterade tillbehör 2
|Kompatibel med
Allmänna specifikationer
|Produkttyp
|Primärt material
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation