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Philips HomeRun Utbytessats för 2000- och 3000-serien

XV1433/00

Philips HomeRun Utbytessats för 2000- och 3000-serien

329,00 kr
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
RFT XV1433_00_EU9
PUP_XU2000_15_Pet_Friendly_1x1_SRGB

Utbytessats till HomeRun-robotdammsugare i 2000- och 3000-serien

för HomeRun 3000 Aqua robotdammsugare och mopp

Allt du behöver för att underhålla din HomeRun-robotdammsugare i 2000- och 3000-serien. Originalutbytessatsen innehåller två stycken EPA11-filter, 1 huvudborste och 1 sidoborste. Passar XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

undefinedFri frakt på alla köp över 600 kr
undefined3-6 arbetsdagar
Icon of EllipseBetala inom 30 dagar med Klarna. Tryggt.
undefined2 års garanti och 60 dagars returrätt.
ID XV1433/00

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Vikt och mått

Produktlängd
  • Filter: 10 cm, Huvudborste: 18 cm, Sidoborste: 16 cm
Produktbredd
  • Filter: 4 cm, Huvudborste: 4 cm, Sidoborste: 16 cm
Produkthöjd
  • Filter: 1 cm, Huvudborste: 4 cm, Sidoborste: 3 cm
Produktvikt
  • Filter: 0,004 kg, Huvudborste: 0,06 kg, Sidoborste: 0,0056 kg
Förpackningens längd
  • 18,4 cm
Förpackningens bredd
  • 7,8 cm
Förpackningens höjd
  • 20,4 cm
Förpackningens vikt
  • 0,27 kg

Tekniska specifikationer

Antal i förpackningen
  • 4
Batteriprodukt
  • Nej

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Kompatibilitet

Tillbehör som medföljer 1
  • 2 tvättbara EPA-filter
Tillbehör som medföljer 2
  • 1 huvudborste
Tillbehör som medföljer 3
  • 1 sidoborste
Relaterade tillbehör 1
  • XV1430/00
Relaterade tillbehör 2
  • FC8022/04
Kompatibel med
  • XU2000, XU2100, XU3000, XU3100

Allmänna specifikationer

Produkttyp
  • Originalunderhållskit för HomeRun 2000 och 3000 Series
Primärt material
  • ABS-plast

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/XV1433