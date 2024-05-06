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Tillbehör till sladdlös dammsugare Mikrofiberkuddar

XV1700/01

Tillbehör till sladdlös dammsugare Mikrofiberkuddar

Rekommenderat försäljningspris 299,00 kr
249,00 kr
PIM XV1700_01_ROW_2
PIM XV1700_01_ROW_2
Standard Product Photo Philips XV1700_01 Accessory
Feature Image Washable microfiber pads 2pcs

Blanka renare golv med hjälp av vatten

Mikrofiberkuddar för optimal fuktkontroll

Mikrofiberkuddarna tar effektivt bort smuts och fläckar. De är kompatibla med alla följande sladdlösa Philips-dammsugare med Aqua-funktion: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

undefinedFri frakt på beställningar över 250 SEK
undefined3-6 arbetsdagar
Icon of EllipseBetala inom 30 dagar med Klarna. Tryggt.
undefined2 års garanti och 30 dagars returrätt
ID XV1700/01

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Vikt och mått

Produktlängd
  • 131
Produktbredd
  • 280
Produkthöjd
  • 3
Produktvikt
  • 0,122
Förpackningens längd
  • 30
Förpackningens bredd
  • 265
Förpackningens höjd
  • 280
Förpackningens vikt
  • 0,189

Kompatibilitet

Tillbehör som medföljer 1
  • 2 normala mikrofiberdelar
Tillbehör som medföljer 2
  • 2 mjuka mikrofiberdelar

Allmänna specifikationer

Produkttyp
  • Mikrofiberkuddar
Kompatibel med
  • FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83

Ursprungsland

Producerad i
  • Kina

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/XV1700