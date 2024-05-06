Tillbehör till sladdlös dammsugare Mikrofiberkuddar
XV1700/01
Tillbehör till sladdlös dammsugare Mikrofiberkuddar
Rekommenderat försäljningspris 299,00 kr
249,00 kr
Blanka renare golv med hjälp av vatten
Mikrofiberkuddar för optimal fuktkontroll
Mikrofiberkuddarna tar effektivt bort smuts och fläckar. De är kompatibla med alla följande sladdlösa Philips-dammsugare med Aqua-funktion: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
ID XV1700/01
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Vikt och mått
|Produktlängd
|Produktbredd
|Produkthöjd
|Produktvikt
|Förpackningens längd
|Förpackningens bredd
|Förpackningens höjd
|Förpackningens vikt
Kompatibilitet
|Tillbehör som medföljer 1
|Tillbehör som medföljer 2
Allmänna specifikationer
|Produkttyp
|Kompatibel med
Ursprungsland
|Producerad i
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation