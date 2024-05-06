Tillbehör till AquaTrio Ersättningsfilter
XV1791/01
Tillbehör till AquaTrio Ersättningsfilter
249,00 kr
Ersättningsfilter
Originalersättningsfilter för AquaTrio sladdlös
Kit med ersättningsfilter som är kompatibelt med Philips AquaTrio sladdlösa våt- och torrdammsugare i 9000-serien. Kittet innehåller hela filterhöljet, inklusive det övre locket, undre locket och tvättbara skumfiltret. Rekommenderas att byta ut var sjätte månad.
ID XV1791/01
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Innehåller
|Lock till filterhölje
|Tvättbart skumfilter
Allmänna specifikationer
|Lämpligt för
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