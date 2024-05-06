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Tillbehör till AquaTrio Ersättningsfilter

XV1791/01

Tillbehör till AquaTrio Ersättningsfilter

249,00 kr
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Ersättningsfilter

Originalersättningsfilter för AquaTrio sladdlös

Kit med ersättningsfilter som är kompatibelt med Philips AquaTrio sladdlösa våt- och torrdammsugare i 9000-serien. Kittet innehåller hela filterhöljet, inklusive det övre locket, undre locket och tvättbara skumfiltret. Rekommenderas att byta ut var sjätte månad.

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ID XV1791/01

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Innehåller

Lock till filterhölje
  • 1 övre lock och 1 undre lock
Tvättbart skumfilter
  • 1 skumfilter

Allmänna specifikationer

Lämpligt för
  • XW9383, XW9385, XW9382, XW9384, XW9463 och XW9465

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/XV1791