Tillbehör till AquaTrio Ersättningsborstar
XV1793/01
Tillbehör till AquaTrio Ersättningsborstar
499,00 kr
Ersättningsborstar
Originalersättningsborste för AquaTrio Cordless
Set med ersättningsborstar som är kompatibla med Philips AquaTrio Cordless våt- och torrdammsugare i 9000-serien. Setet innehåller två ultramjuka Power-borstar av mikrofiber. Rekommenderas att bytas ut var sjätte månad.
ID XV1793/01
Funktioner
Specifikationer
Specifikationer
Innehåller
|Ersättningsborstar
Allmänna specifikationer
|Lämpligt för
Produktsupport, manual & säkerhetsinformation