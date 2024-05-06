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Tillbehör till AquaTrio Ersättningsborstar

XV1793/01

Tillbehör till AquaTrio Ersättningsborstar

499,00 kr
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Ersättningsborstar

Originalersättningsborste för AquaTrio Cordless

Set med ersättningsborstar som är kompatibla med Philips AquaTrio Cordless våt- och torrdammsugare i 9000-serien. Setet innehåller två ultramjuka Power-borstar av mikrofiber. Rekommenderas att bytas ut var sjätte månad.

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ID XV1793/01

Funktioner

Specifikationer

Specifikationer

Innehåller

Ersättningsborstar
  • 2 borstar

Allmänna specifikationer

Lämpligt för
  • XW7110, XW9382, XW9383, XW9385

Produktsupport, manual & säkerhetsinformation

Här hittar du produktsupport inklusive användarhandböcker, säkerhetsinformation, vanliga frågor och felsökning: https://www.home.id/XV1793